Asaltan a trabajador de comercializadora

Delincuentes encañonaron a su víctima y se llevaron una fuerte suma de dinero



Portando armas de fuego, dos sujetos que se trasladaban a bordo de una motocicleta de alto cilindraje, asaltaron a un trabajador de una comercializadora y se llevaron una fuerte suma de dinero.

La víctima, al parecer, llevaba el efectivo para depositar en una entidad bancaria. sin embargo no se percató que era perseguido por los hampones

Cuando se encontraba por la calle Castilla con Dos de Mayo, a plena luz del día, fue interceptado por dos sujetos que, al parecer, serían de nacionalidad extranjera.

El infortunado trató de oponer resistencia, pero esto poco o nada les importó a los asaltantes, quienes hicieron disparos al aire y despojaron del dinero a su víctima.

Junto con la plata, los delincuentes se llevaron un equipo celular. El móvil contaba con un GPS, por lo que de inmediato el propietario que por medidas de seguridad no pudo ser identificado, fue en busca de los delincuentes junto con la policía.

EL DATO

Desde que se ha levantado el estado de emergencia en Loreto, los robos y asaltos han sido constantes. A pesar de ello la policía viene investigando para dar con los autores de estos hechos criminales. (C. Ampuero)