Asaltan a mujer y se llevan 800 soles

Delincuentes se hicieron pasar como pasajeros de un motocarro



Una mujer que minutos antes había terminado de cobrar a sus clientes en el sector de Pampachica, fue víctima de asalto perpetrado por parte de tres avezados delincuentes.

La agraviada quien no pudo ser identificada, estaba por inmediaciones de la institución educativa inicial “El Bosque”, cerca del Senati, había terminado de cobrar lo que le debían de quesos tarapotinos que había dejado semanas antes por este lugar.

En su poder llevaba la suma de 800 soles, producto del cobro que hizo durante todo el día. Cuando estaba por dirigirse hasta su domicilio, en el sector de “El Terminal”, pasó cerca a un motocarro que estaba estacionado.

La madre de familia ni se imaginaba lo que minutos después le iba a pasar. Los dos sujetos que fungían como pasajeros, se bajaron del vehículo e interceptaron a su víctima.

Uno de ellos le cogió por el cuello, mientras que el segundo con un cuchillo de aproximadamente 20 cm, le puso a la altura del abdomen para exigirle que le entregase su cartera.

La señora poco o nada pudo hacer y los delincuentes le despojaron de sus bolsos llevándose cosas de valor, entre documentos y los 800 soles en efectivo.

Varios minutos la agraviada se quedó en shock, sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser auxiliada por los vecinos que tras escuchar sus gritos salieron de sus casas.

La víctima no quiso denunciar el hecho y se dirigió hacia su domicilio a bordo de un motocarro.

(C. Ampuero)