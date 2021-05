Asaltan a motocarrista en la plaza Cardama

Desconocido le golpearon y se llevaron 3000 soles



Al parecer los delincuentes están haciendo su “agosto”, en pleno mes de Mayo. 7 sujetos que se transportaban a bordo de dos mototaxis por inmediaciones de la plaza Cardama, ubicada en la calle Progreso, atacaron a un motociclista y tras amenazarlos con cuchillo le arrebataron la suma de tres mil soles que tenía en su canguro.

El hecho ocurrió cuando, Josías, quien no quiso dar a conocer su apellido, contó a este medio de comunicación, que cuando se dirigía a su domicilio fue interceptado por estos delincuentes.

Él tenía en su poder 3000 soles, dinero que estaba destinado a la compra de productos de primera necesidad y que un día antes había retirado del banco.

Al parecer, los sujetos no tenían conocimiento de la fuerte cantidad de dinero que llevaba el agraviado. El hombre trató de resistirse al asalto, por lo que le golpearon con una llave americana en la cabeza.

Los sujetos le despojaron de su canguro y huyeron con dirección a la avenida La Participación. La víctima no quiso denunciar el hecho ante la comisaría 9 de Octubre ni mucho menos antes departamento de Investigación Criminal.

“Voy a perder mi tiempo, ya perdí, ya me asaltaron, además nadie me va a devolver lo que me acaban de asaltar”, sostuvo Josías.

El hombre muy resignado, encendió su vehículo y se dirigió hasta la avenida José Abelardo Quiñones, para luego desaparecer del lugar.

Al igual que en el centro de la ciudad, pero si los que viven por el pueblo joven 9 de Octubre piden más seguridad. A pesar que la comisaría 9 de Octubre se encuentra en este sector, muchas veces no es suficiente para combatir a estas lacras de la sociedad. (C. Ampuero)