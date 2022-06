Motocarro con tres ocupantes le cerraron el pase y la encañonaron con una pistola



Cada día peor. El conocido locutor radial, Alan Ruiz, fue víctima de la inseguridad que azota nuestra ciudad. El también animador de eventos sociales fue asaltado por 3 sujetos que se transportaban a bordo de un motocarro. El hecho ocurrió cuando se encontraba por inmediaciones de las calles Iquitos con Távara. Él regresaba de un evento social en horas de la madrugada, cuando de pronto los sujetos se bajaron del vehículo y le encañonaron con una pistola para luego sustraerle su motocicleta. Esto es lo que escribió en sus redes sociales:

“A todos mis amigos y amigas les comunicó que el sábado por la madrugada regresando de una actividad (animación) sufrí un asalto, me cerraron el paso, fue un motocarro color azul sin placa con 3 personas, donde dos sujetos se bajaron y me amenazaron y el único objetivo fue llevarse mi moto. El hecho fue en calle Iquitos con Távara, la ciudad está cada día peor y como siempre te piden recompensa donde con el dolor de mi corazón no accedí. Extraño muchísimo mi movilidad”, escribió.

El agraviado puso su denuncia en el Departamento de Investigación de Protección Vehicular (Deprove), para que los agentes puedan recuperar su vehículo. (C. Ampuero)