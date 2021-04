Asaltan a hombre tras quedarse dormido en la vía pública

Delincuentes se llevaron billetera con sus documentos personales dinero en efectivo



Personal de vigilancia que se encontraban de servicio en el senati, se comunicó con este medio de comunicación, para dar a conocer acerca de una persona que se encontraba tirada en la vía pública.

Los agentes indicaron que este hombre había perdido el control de su motocicleta y se cayó en el pavimento. Estuvo por varias horas en el lugar y se quedó dormido en la zona de la avenida guardia civil.

Los miembros de la seguridad privada, dejaron que el hombre se quede en el suelo, sin embargo, levantaron la motocicleta y le pusieron en la vereda hasta que sus familiares aparezcan.

Minutos después el hombre fue identificado como Hernán Gómez (54), quien contó que estuvo libando toda la noche del último domingo y parte de la madrugada del día lunes.

Estuve en compañía de unos amigos y algunas mujeres. Señaló que cuando se preparaba para regresar a su casa, se subió su motocicleta y de ahí no se acordó absolutamente nada, hasta el siguiente día. Durante la madrugada habría sido víctima de asalto. Desconocidos se llevaron su billetera y sus documentos.

Esta persona estaba bajo los efectos del alcohol, tuvo que esperar varias horas para reponerse de la resaca y luego dirigirse hasta su domicilio ubicado en el sector de Cahuide. No dejó que nadie le ayudase ni le acompañase. (C. Ampuero)