Artículo científico de la FISI UNAP sobre apps para rescatar lenguas originarias será presentado en México

Una gran noticia llegó a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), desde la ciudad de México, se trata de la aceptación del artículo científico titulado “Uso de aplicaciones móviles como instrumentos educativos bilingües para niños del nivel inicial y primario en comunidades nativas Kukama-Kukamiria en Iquitos-Perú”, en el evento denominado XIV Latin American Conference of Learning Objects (LACLO 2019), que será realizado en la sede de la Universidad de Baja California del Sur, en la ciudad de San José del Cabo, y será defendido por profesionales unapenses a fines del mes de octubre en dicha ciudad.

Este artículo científico ha sido evaluado y aprobado por expertos, y pasará a formar parte del IEEE Xplore, que es un repositorio internacional indexado, similar al SCOPUS, que da puntaje para el RENACYT de Perú. La investigación ha sido desarrollada en el marco de actividades de investigación de la FISI UNAP, liderado por investigador Ing. Isaac Ocampo Yahuarcani, uno de los pocos investigadores en tecnologías de la información con las que cuenta la región Loreto. En este trabajo además de docentes participaron egresados (Lelis Saravia y Jaqueline Torres) e incluso alumnos (Ángela Núñez) de la FISI UNAP. Siendo este el tercer artículo de la temática de pueblos indígenas y tecnologías de la información que involucra a la UNAP, que logrará su indexación en el repositorio IEEE Xplore.

La FISI UNAP desde el año 2016 viene impulsando el desarrollo de tecnologías para el desarrollo de los pueblos amazónicos, de esta manera y con el apoyo inicial del IIAP, desarrolló más de 40 aplicaciones móviles en al menos 21 lenguas amazónicas (en Loreto se hablan al menos 27 lenguas originarias). Estas aplicaciones están orientadas a apoyo educación (paquete educativo de lenguaje y matemáticas en lengua Murui y Kukama), salud, trata de personas, desarrollo productivo, cancioneros, manuales de piscicultura, tejidos, etc. La UNAP viene buscando socios para completar la generación de aplicaciones móviles para el aprendizaje de las 44 lenguas amazónicas del Perú. Habiendo sido el año 2019 denominado por la UNESCO como el “Año Internacional de las Lenguas Indígenas”.

Al respecto, el Ing. Ocampo comenta: “Iquitos tiene el potencial para convertirse en la capital americana de las culturas vivas. ¿Te imaginas venir a Iquitos a conocer los 44 pueblos originarios amazónicos peruanos, en un museo vivo? Pues en Loreto viven al menos 27 naciones originarias. Las culturas amazónicas le pueden dar el valor agregado que ahora Iquitos no tiene. Cada cultura tiene una propia cosmovisión, sus propios usos de recursos naturales, sus propias creencias, e incluso muchas están desapareciendo, por eso es importante digitalizar las culturas. Si el Cuzco tiene su Machu Picchu, Iquitos tiene su río, bosque y sus pueblos originarios, convertirlos en destino turístico debería ser una agenda urgente”.

Cabe destacar que estas actividades de investigación e innovación vienen siendo impulsadas desde la oficina de la decanatura FISI UNAP, liderada por el Ing. Carlos García Cortegano, y busca consolidar que la UNAP lidere la investigación en tecnologías de la información en la Amazonía. Además es importante comentar que una delegación de estudiantes y docentes de la UNAP expondrán a fines de setiembre en la ciudad de Panamá otro artículo científico en el denominado “Conferencia Latinoamericana de Informática”, evento también vinculado al repositorio IEEE Xplore.