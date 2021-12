Hecho ocurrió en la zona baja del pueblo joven Bagazán en Belén



Aún respiraba. Un recién nacido de 8 meses, aún estaba con vida cuando fue arrojado desde un motocarro por una mujer. Lamentablemente cuando los serenos del distrito de Belén llegaron hasta el lugar, el niño ya estaba sin vida. Los pobladores de la zona poco o nada pudieron hacer para poder auxiliar al ochomesino. Este lamentable hecho ocurrió en la zona del pueblo joven Bagazán, calle Benavides primera cuadra. Fue un grupo de vecinos del lugar que encontraron al niño de 8 meses que habría sido abortado por desnaturalizada madre. Enterado de hallazgo, personal policial de la comisaría Belén y del serenazgo, se constituyeron al lugar de los hechos. Minutos después se hizo presente el representante del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central. Entre tanto, las personas que se encontraban por el lugar, lamentaron este trágico suceso. Mostraron su indignación contra la persona que hizo este macabro hecho.

“No podemos entender como hay mujeres que pueden dejar a sus hijos en esas condiciones. Si no quieren tener hijos para que se embarazan. Hay otras mujeres que no pueden concebir y esperan siquiera un milagro del divino para que se encuentren embarazadas. Esas mujeres van a pagar caro, más que todo ésta, que arrojó en una caja a su hijito aún con vida”, sostuvo una vecina del lugar. Los vecinos lamentaron este hecho y pidieron ubicar a la madre para que reciba una ejemplar sanción. (C. Ampuero)