Serenos le trasladaron hasta la comisaría del sector

Personal de serenazgo de Punchana llegó hasta el cementerio “La inmaculada”, donde intervinieron a un sujeto que se dedicaría al consumo de estupefacientes, el mismo, que cargaba una bolsa de color rojo cuyo interior tenía varias prendas de vestir que habría sido robada de alguna huerta.

En el acto los serenos procedieron con la intervención del sospechaso y ubicaron a la propietaria del bolso Lucía Ríos Ferreyra (56), quién manifestó que el sujeto cogió dichas prendas y salió corriendo, por lo que, como medida de prevención fue expulsado del lugar.

Los vecinos indicaron que desde hace mucho tiempo no solamente se pierde ropas de sus huertas, sino que estos delincuentes, aprovechando que no hay nadie en casa, ingresan al interior de estas viviendas y se llevan todo lo que tengan a su alcance.

Las diferentes zonas de Versalles se ha vuelto completamente una “zona roja”. Los vecinos señalaron que a pesar de las continuos patrullajes del serenazgo y de la policía, los delincuentes se las ingenian para llegar hasta el cementerio y dar rienda suelta a sus pasiones. Ya que este camposanto lo han convertido en hotel al paso y un fumadero. Los pobladores no descartan tomar cartas en el asunto y hacer justicia con sus manos. (C. Ampuero)