Encuentro se dará en el local “La Jungla” el 10 de mayo.

Esperan la presencia de representantes de la PCM.

Así lo dio a conocer el coordinador de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), Miller López. Dejó en claro que la reunión que buscan los representantes de las cinco cuencas para el 11 de mayo con el premier y quizá también con el presidente Vizcarra, es un tema que avanza en su agenda, ya que al final lo que se quiere es lograr un objetivo común: que el Estado atienda prontamente las demandas de las comunidades nativas.

“La actividad se desarrollará el 10 de mayo en el hotel la “Jungla”. Los Apus ya están comunicados y vendrán hasta acá para evaluar la situación. También se ha invitado al director regional de salud, a los representantes del ministerio de salud y de energía y minas.

Se ha reiterado la invitación al gobierno central, así como al regional, pero hasta la fecha no han respondido. Queremos que estén representantes de la PCM para ver el estudio técnico en lo que concierne al Lote 8, así como han hecho con el Lote 192. Todo esto tiene que ver con lo que es la contaminación y el abandono que hacen las empresas sin ningún plan de por medio.

Hay cosas grandes que tiene que resolver el gobierno central como los impactos ambientales, la construcción de plantas de agua potable en las comunidades. Aún falta bastante por hacer, tienen que cumplir con muchos acuerdos asumidos en tres actas”, mencionó López.

De otro lado, anunció que se replanteará un nuevo proyecto de salud, ya no como Pepisco, pero sí que tenga que ver con un fondo que vele por la salud de la población que vive en la zona de influencia petrolera.

“En PEPISCO el gasto de recursos era manejado por el Estado. Lo administraban prácticamente los funcionarios de la dirección regional de salud, los Apus eran veedores. Como ellos no conocen, los otros los inducían a error y gastar, por ejemplo, en la compra de un carro de marca tal. Los Apus no saben de eso y los funcionarios se aprovecharon de esa ignorancia para derrochar grandes cantidades de dinero, hasta hubo una denuncia penal. Todo eso hay que reestructurar, ya no como era antes con Pepisco”, puntualizó el coordinador de Feconaco.

También se pronunció sobre el futuro albergue para estudiantes indígenas.

“Acá lo que debe haber es una política pluralista, donde se construya un complejo habitacional no solo para jóvenes indígenas que vienen del interior de la región, sino que hay otros que son de comunidades rurales que vienen a buscar oportunidades. Se espera que sigan apoyándolos para que tengan su propio albergue con terreno propio”, mencionó.

Finalmente, Miller López, respecto al divisionismo que sufre Feconaco y Feconacor (porque es una tragedia cuando los pueblos se dividen), dijo que ese era un tema interno. Lo lamentable es que eso le conviene mucho al gobierno central. “El Estado sabe bien que Feconaco es una federación histórica que ha ganado derechos y que como institución ha firmado acuerdos. Hay tres actas desde el 2015 que hasta el momento no se han avanzado, queremos saber ¿por qué?”, remarcó.