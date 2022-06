Pese a que no fueron programados para la primera sesión del consejo regional, lograron ser escuchados.



Y esto gracias a la intervención de la consejera regional Janeth Reátegui, quien mencionó que si bien era cierto se había citado al gerente Omar Arévalo, para hablar sobre el convenio firmado entre el gobierno regional, la Unap y los estudiantes indígenas; pedía al pleno dar autorización para que los Apus expongan un tema delicado que estaría registrándose en la gerencia de desarrollo de pueblos originarios.

El consejero delegado pidió opinión al secretario, por poco los apus se quedan sin hablar. Más el propio gerente Omar Arévalo, dijo que no había problema y que los escucharía, pero que después respondería de manera oficial en torno a lo que iban a dar a conocer los apus y presidentes de núcleos ejecutivos.

Es así que se dio luz verde para que expresen su indignación los Apus de la comunidad nativa “San Román” y “Peruanito”, ambas ubicadas en el cordón del río Corrientes-Trompeteros.

“Prácticamente tengo dos meses en Iquitos y no he podido solucionar el problema surgido para ejecutar obras a través de núcleos ejecutores. Desde el año 2018 no se puede ejecutar la obra de infraestructura del colegio primario, archivan y archivan el proyecto pese a que ese colegio alberga en un aula a 35 alumnos y cuando llueve las clases se suspenden, los techos están deteriorados, no hay mobiliario.

Cómo es posible que la gerencia de asuntos indígenas no resuelva este tipo de problemas. En abril del año pasado (2021), el gobernador se comprometió a designar 10 millones adicionales para los núcleos ejecutores y hasta ahora no se ven resultados.

Acá quiero decir algo claro y sincero, en cuanto a que los señores que trabajan en la gerencia de asuntos indígenas no resuelven estos problemas quizá porque no aceptamos lo que nos piden. Entonces si no ceden a sus pedidos, el proyecto se archiva, todo tipo de proyectos que solicitamos los manejan así.

Consejeros ustedes son fiscalizadores, si no resuelven esta problemática llegaré hasta las últimas instancias, iré al ministerio público y hasta la PCM. Es un derecho constitucional que estoy solicitando, no es una limosna, no es una migaja lo que pido” habló el presidente del núcleo ejecutor de “San Román”.

Inmediatamente siguió Geovanni Sandi, apu de la comunidad “Peruanito” del río corrientes. “Lo mismo pasa en “Peruanito”, venimos a solicitar las obras y no resuelven nada. En nuestro caso necesitamos la construcción del centro de salud y una vereda peatonal a través de núcleos ejecutores.

Pero la subgerencia de acá, ya no es una subgerencia sino una gerencia de asaltos. Lo digo porque no les haré su gusto. Me indigna y duele como pueblo indígena que todo se entrampa acá. Si no le das lo que piden para agilizar la obra, se entrampa.

Entonces si quieren ganar para qué trabajan acá. El Estado te paga por tu labor, no deben cobrar aparte. El gobernador quizá no sepa lo que está pasando. Pido a los consejeros pactar una reunión con el gobernador para darle a conocer lo que ocurre de manera directa.

Si no nos hacen caso llegaremos a lo más alto. Hay algunos que entrampan todo y no nos dan salida del núcleo ejecutor. Todo lo ven negociado. Si yo fuese funcionario ganaría mi plata y no sangraría a mi pueblo. Como empresa querer cobrar por cada proyecto, no es apoyar como funcionario público. No deben apoyar como lagartos” habló el apu. (LMHL).