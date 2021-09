Apu de San Cristóbal vino a pedir justicia

Solicitan que desalojen del Lote 8 a los protestantes porque está dentro de sus territorios



No persiguen la realización de proyectos en beneficio de las comunidades, sino, que solo quieren dinero en efectivo.

En la ciudad de Iquitos una delegación de la comunidad de San Cristóbal, distrito de Trompeteros, río Corrientes, llegó hasta la sede de la Corte Superior de Justicia de Loreto, para solicitar que desalojen a quienes protestan contra la Pluspetrol en sus territorios ancestrales y que además no son achuares, ni kichwas.

El apu Daniel Hualinga Sandi, señaló que quienes realizan la protesta son de las comunidades de San Juan, Libertad y Nuevo Triunfo, mayormente son poblaciones mestizas. Por lo que claman la intervención de las autoridades policiales, fiscales y judiciales para que los retiren de sus territorios.

Las instalaciones del Lote 8 que se han tomado están dentro de la comunidad de San Cristóbal (afiliada a FECONACOR), y aseguró que cuentan con título de propiedad e hizo otras serias acusaciones contra quienes vienen protestando al indicar que no persiguen la realización de proyectos en beneficio de las comunidades, sino, que solo quieren dinero en efectivo.

Agregó que ellos sí firman convenios por obras tanto con la empresa Pluspetrol como con el Estado, e hizo de igual forma un llamado a la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para que se termine el conflicto, debido a que se siente afectados por el inicio de la construcción del colegio inicial, así como otros proyectos, pero, no es posible por la protesta. (DL)