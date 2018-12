*Señala que han podido luchar juntos, pero que no les consultaron nada.

Así lo dio a conocer Gilmer Mamanday (comunero Awajun) Apu de la comunidad “Sachapapa”, quien se mostró firme en decir que ellos no quieren nada saber nada de la toma de la Estación 5-Petroperú que vienen impulsando sus hermanos Chapis, porque nunca les consultaron nada.

“Somos vecinos de Petroperú pertenecientes al distrito de Manseriche, nosotros no estamos de acuerdo con esa toma del ducto 5 porque lo hacen ellos solos. Habría sido bueno si es que nos hubieran consultado y dicho por qué hacer esa toma en contra de la empresa. Acá más bien vemos un tema de aprovechamiento familiar.

Este divisionismo le viene haciendo un grave daño al movimiento indígena, parece que ellos no quieren darse cuenta. Ellos se han ido solos, parece que el pueblo de Manseriche no les ha importado. Todos necesitamos de algo, pero ellos solo piensan en su comunidad, no en el resto.

Lo que se tiene que hacer son gestiones para mejorar la situación de nuestros pueblos Awajun. Yo por ejemplo, he venido a Iquitos a gestionar que se termine los trabajos en nuestra escuela primaria. Una empresa lo ha dejado inconclusa y ahora el gorel dice que volverán a licitar.

La empresa adeuda a la comunidad 60 mil soles, la obra quedó en nada. El pueblo está afectado completamente. No es verdad que todo el pueblo Awajun esté movilizándose”, mencionó el Apu.

Se conoce que el asesor José Fachín viajará a la zona el próximo lunes ¿qué opina?

-No es coincidente, no es serio. El pueblo no está de acuerdo en uniones para protestar, ellos lo han iniciado solos. Que vaya, pero nosotros no vamos apoyar esas tomas contra la empresa. Vamos a continuar gestionando en bien de nuestras comunidades, eso es lo que nos falta hacer.