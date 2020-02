Apoyo Incondicional

A nivel de la región Loreto y como resultado de un concurso convocado por el Ministerio de Educación, solamente nueve profesores de nivel alto de calificación pueden ejercer el cargo de directores de UGEL en la actualidad, salvo uno que está cumpliendo una sanción.

Esa es la razón por lo que los directores de DREL o el gobernador de Loreto pueden elegir o rotar a estos profesionales, aunque se podrían presentar otras salvedades que se ajustarían a las normas y circunstancias.

Una figura bastante clara es la ocurrida recientemente con el paso del director de la UGEL Requena a la UGEL de Ucayali (Contamana) y el paso de la directora de la UGEL Ucayali a la UGEL de Ramón Castilla (Caballo Cocha).

Aunque lo ideal sería que permanezcan más tiempo frente a una determinada UGEL porque les permite ir haciendo un conocimiento más profundo de la problemática local que atraviesan y poder hacer los ajustes necesarios para que el sistema funcione mejor a favor de la educación de nuestra niñez que es el fin supremo.

Pero, ello no viene sucediendo en casos muy puntuales y en otros la cosa sigue casi igual sin mayores esperanzas de mejoras sustanciales en la educación en nuestra región. Una de las bases es la tranquilidad administrativa con el uso adecuado y legal de sus fondos, para única y solamente los fines educativos.

Muchos recordamos lo ocurrido en la UGEL Datem del Marañón que hasta ahora la Fiscalía correspondiente no ha informado sobre el caso y el recupero de lo robado por exdirectores y exfuncionarios, que apelando sus autoridades sean de la zona el 2015, se develó un millonario robo, cuyas evidencias y pruebas tienen las autoridades que administran justicia.

El tema fue muy tenso al punto que se dieron entre rumores algunas amenazas de muerte y una explícita a un trabajador del área de cómputo. Desde entonces se conoce que se dieron las respectivas órdenes de detención a los involucrados y hasta ahí nomás se conoce.

Ojalá, las oficinas de prensa de estas entidades con la autorización de las autoridades y apelando a la transparencia de la información nos mantuvieran a todo el pueblo loretano al tanto de casos que merecen conocer el desenlace por ser de alto interés público. En Datem de habla de 6 millones de soles.

Hay otra figura que se viene dando como lo ocurrido con la ex directora de la UGEL Ucayali, Gladys Ríos, que al pretender ordenar por dentro la entidad fue atacada de forma grotesca con la participación de dirigentes que dicen defender el interés de los escolares. Si no ordenamos la casa todo seguirá igual.

Ahora Ríos está en la UGEL Ramón Castilla y ha pedido apoyo incondicional del personal en bien de los niños, niñas y adolescentes de la provincia. Veremos si descubre movimientos internos amañados que perjudican la estabilidad de la entidad y, de querer ordenarlo, ojalá no sea nuevamente atacada.