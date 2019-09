Dr. Augusto Vargas, abogado defensor de Martín Aréval

“No se han cumplido los presupuestos, consideramos por eso que es una medida injusta”

Luego de la lectura de sentencia en la sala del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, anoche, el abogado Augusto Vargas, defensor de Martín Arévalo (todavía alcalde de San Juan), expresó al juez que apelará la resolución que dicta 9 meses de prisión preventiva para su patrocinado.

“Es una resolución desde mi punto de vista ilegal, arbitraria y prevaricadora, por varias razones, primero porque el juez no ha valorado adecuadamente los elementos de convicción”, señaló el abogado.

“Pero, además de eso, porque el juez se ha sustituido al Ministerio Público, ha utilizado argumentos y hechos que no han sido convocados, ni argumentados por el Ministerio Público”, sustentó tras conocerse que apelará al dictamen del juez.

“El juez debe ser imparcial y es un juez de garantías. En este caso el juez no ha sido imparcial, ha sustituido al Ministerio Público, y en consecuencia consideramos que esta resolución va a ser sin duda revocada por la sala en aras de la justicia y la ley”.

Finalizó, “Ya apelé y tenemos tres días para argumentarlo. No se han cumplido los presupuestos, consideramos por eso que es una medida injusta, arbitraria y prevaricadora”. (Diana López M.)