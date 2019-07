Apelación de sentencia “Alcantarillado I” entró a la fase final

Próxima audiencia será el lunes 5 de agosto.

Mientras que hoy a las 5 pm. juez unipersonal dictará adelanto de fallo en caso “Cacao I”.

La justicia avanza. En casos que por años han estado “empolvados” en el ministerio público o que habían sido mal planteados en el objetivo que se dilaten y no lleguen a los juicios orales. En el presente año, los juicios orales de casos emblemáticos están avanzando, por lo menos ya no se nota que las audiencias las reprogramen para después de 3 o 4 meses.

Ayer se desarrolló una de las últimas audiencias del alcantarillado I en la Sala Penal de Apelaciones que preside Aldo Atarama Lonzoy, e integran los magistrados Manuel Humberto Guillermo Felipe y Reynaldo Cajamarca Porras. La novedad recayó en que se hizo presente el Ing. Ricardo Rojas Vargas, autor del perfil del alcantarillado, cuyas consecuencias ahora todos visibilizamos.

Hicieron sus alegatos finales los abogados de Vásquez Valera, así como de Ricardo Rojas. La SPA les dio media hora para que cada uno pueda exponer de la mejor forma, sin que luego haya quejas por poco tiempo. El fiscal superior Avelino Cruz, igualmente hizo su alegato final, al igual que la Dra. Diana Quispe Cisneros, procurador anticorrupción del Estado.

La audiencia ha sido reprogramada para después de fiestas patrias, 5 de agosto a las 3 de la tarde. Yván Vásquez, se defenderá de acusaciones.

HOY ADELANTO DE FALLO DE CACAO I.

Todo está listo para el adelanto de fallo que dará hoy a las 5 pm. el juez Hesbert Benavente Chorres, luego del juicio oral en caso “Cacao I”, que involucra a tres trabajadores (ahora ex) de la empresa “Perú Cacao Norte Sac”. La fiscalía pide varios años de prisión efectiva, la procuraduría 15 millones de reparación civil.