Corte del suministro, ocasionado por el tránsito de un camión que dañó cableado, puso a prueba operatividad de equipo UPS recientemente inaugurado.



Gestión de la Presidencia de la Corte viene evidenciado resultados tangibles para mejora del servicio de justicia.

Eficacia. Ayer, se produjo un apagón en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Loreto; sin embargo, lo que hubiera generado -hasta hace poco-, un retraso de hasta cuatro horas para el restablecimiento de los sistemas del Poder Judicial no aconteció gracias al respaldo de energía del reciente inaugurado equipo UPS en esta institución.

El corte de suministro, ocasionado por el tránsito inapropiado de un camión que terminó dañando el cableado eléctrico, puso a prueba el funcionamiento del UPS (o sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida), demostrándose su significativa utilidad para contrarrestar la caída de los sistemas, así como la protección de toda la base de datos de la Corte Superior.

Tal y como se informó, esta implementación viene impactando directamente en un mejor funcionamiento de los servicios de justicia para beneficio de los usuarios.

Cabe precisar que la Corte de Loreto tenía un diminuto equipo de protección de energía eléctrica que había resultado absolutamente insuficiente. No obstante, por diferentes razones, no se lograba atender esta necesidad urgente, aun cuando ya se había quemado una base de datos valorizada en 14 mil dólares, precisamente, por las fluctuaciones eléctricas que hay en la región Loreto.

Ante ello, la acertada gestión del presidente de la Corte Superior de Justicia, doctor Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas posibilitó la asignación de un presupuesto de aproximadamente cien mil soles para la adquisición de este moderno equipo.

La Corte de Loreto mantiene firme su compromiso de trabajo hacia un mejor servicio de justicia para la ciudadanía.

CSJ Loreto