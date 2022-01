Caso fue denunciado por el consejero regional del Putumayo Josué Iracude Calderón.

Obra está a cargo del empresario Edwar Rengifo Yong, ex director ejecutivo de OPIPP.



Y es que en esta y anteriores gestiones regionales, el dinero para los empresarios cercanos parece salir como por un tubo aceitado. Súper rápido, mientras que, para otras necesidades medulares en la región, como las que se presentan en el sector salud y educación; el presupuesto parece estancarse en las arcas de la principal institución pública.

“Hay un total descontento en la zona de Huapapa/Putumayo. Se determinaron 5 obras para ejecutarse con dinero del Fideicomiso, pero al final no ha sido así. A la fecha la obra considerada como la más grande que es la I.E. 60347 de Huapapa, sigue sin ejecutarse y echan la culpa a factores climatológicos, a la pandemia, etc.

Yo viajé a Huapapa con el empresario en el mes de noviembre y el gerente de infraestructura. En el terreno no hay nada de nada, solo llevaron algunos materiales en lancha, pero no han iniciado la obra.

Yo les dije que iba a denunciar todo lo que ahí pasa, porque nunca hablaron de un adicional y ahora conocemos que el empresario ha pedido por 1´400 mil soles y se lo han dado. ¿Cómo es posible que sin que haya iniciado la obra, le estén favoreciendo con un adicional millonario?

Ese empresario Edwar Rengifo Yong (ex jefe de OPIPP), es quien tiene varias obras en la región y no cumple como debe ser. Dicen que el adicional es por un asunto del expediente y realmente todo eso me parece un abuso muy grande que se debe investigar” expresó el consejero.