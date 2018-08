Vecinos se preguntas ¿dónde queda el presupuesto proyectado?

Vecinos de las cuadras 6 y 7 de Putumayo piden explicaciones a la municipalidad de Maynas puesto que hace tiempo les comunicaron que apenas se sellen las otras dos calles abiertas, empezarían los trabajos en sus vías.

Sin embargo, hace poco ha ido personal de la municipalidad a querer hacerles firmar una circular en la que les piden que autoricen el reasfaltado de las dos cuadras, ya no hablan de abrir la pista y luego sellarla.

“Trajeron una circular y quisieron que de inmediato se les firme, sin dejar copia para analizarla mejor. Se habla de un pedido de autorización para reasfaltar la calle, ya no abrir. Algunos han firmado porque tienen negocios, pero la gran mayoría no.

El tema está en que hace tres meses nos dijeron que iban a abrir la calle, entonces que había un presupuesto para las dos cuadras, y ahora vienen a pedir permiso para reasfaltar nomás, entonces nos hacemos la pregunta ¿ese presupuesto que había para abrir, arreglar la red de agua y desagüe dónde va a ir? Porque el reasfaltado el costo es mucho menor.

Esperamos que absuelvan esas interrogantes y que realmente pregunten e informen como se debe, no venir a la loca a hacer ese tipo de pedidos”, expresó un vecino.