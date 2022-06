Lo hizo en el 2021 la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Loreto.



Ayer 13 de junio de 2022, día dado como feriado recuperable por el gobierno del Perú a causa del encuentro futbolístico de Perú-Australia, que al final se terminó perdiendo; fue una buena ocasión para recorrer gran parte del hospital regional.

En primer lugar, el área de admisión y consultorios externos estaban totalmente vacíos y llenos de silencio por todo lado. Igual muchos pasillos del amplio nosocomio. Incluso el área de la casa de fuerza estaba sin su jefe directo.

En el módulo temporal, levantado en la época del covid, sí había pacientes que eran observados por el doctor Juan Carlos Celis. Todo un profesional. Llamó la atención algunas construcciones debidamente pintadas, pero vacías en su interior. Explicaron que eran para colocar plantas de oxígeno en caso de emergencia.

Una contradicción, teniendo en cuenta que en estos precisos instantes las plantas de ese hospital no están produciendo oxígeno medicinal. Esos locales están ahí sin cumplir oficio, ni beneficio.

El hospital regional, a través del SIS; le está comprando a la empresa “Oxígeno Iquitos EIRL”, la misma que era buscada por miles de loretanos en la época que arreciaba el covid.

ALERTAS LANZADAS.

“Las plantas procesadoras de oxígeno del Hospital Regional son de poca capacidad, las cuales distribuyen el oxígeno medicinal por redes a las áreas de cuidados intensivos, teniendo en cuenta esta limitación no se pueden recargar balones de oxígeno.

Asimismo, se dio a conocer la situación de las plantas de oxígeno entre adquiridas y recibidas en donación, las cuales se encuentran funcionando (año 2021), sin embargo, la producción de oxígeno es insuficiente para atender la demanda real para el tratamiento de pacientes con COVID-19.

En cuanto a la planta procesadora de oxígeno medicinal de la Av. la Marina, su capacidad de producción de oxígeno es sólo del 50%. Hecho alertado además por representante Defensoría del Pueblo Loreto, quien también ha señalado que una de las 3 plantas donadas por el Vicariato Apostólico de Iquitos estaría funcionando al 50% de su capacidad” decía las alertas.

SUGERENCIAS.

“Adquirir plantas de oxígeno medicinal de mayor capacidad posible, que permitan cubrir la brecha de oxígeno medicinal requerida por día, para el tratamiento de pacientes con covid19 (2021), teniendo en consideración la alta concentración de población en Iquitos metrópoli; así mismo adquirir plantas de oxígeno medicinal para las diferentes provincias de la región con el fin de salvaguardar la vida de las poblaciones rurales e indígenas” apuntó la mesa de concertación.

En la ALERTA se mencionó que sí hubo presupuesto para mantenimiento.

“En la específica de servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones en el 2020 se asignó presupuesto por un importe de S/455,087, ejecutándose al 79.2%, para este 2021 a la fecha se asignó S/119,944, el cual tiene un avance del gasto de 8.2%, lo que significa que se dispone de recursos para el mantenimiento de las plantas de oxígeno.

-Utilizar los recursos asignados por el MEF para la atención y tratamiento del COVID-19, de los cuales según la consulta amigable a nivel regional se dispone para el mantenimiento acondicionamiento y reparaciones de las plantas de oxígeno antes mencionadas, ello con el fin de evitar su deterioro y su deficiente funcionamiento en un escenario de la tercera ola.

Plantas de oxígeno que deben estar operativas y en funcionamiento al 100% de su capacidad real. Así mismo asignar presupuesto para la capacitación de los responsables o encargados del mantenimiento” remarcó el año pasado la mesa de concertación y lucha contra la pobreza.

Lamentablemente, ayer se pudo comprobar que una cosa son las cifras, las alertas y sugerencias, y otra muy diferente; que las acaten. Las plantas de oxígeno del hospital regional no están produciendo. La salud en Loreto, sigue a la deriva.

(Luz Marina Herrera Lama).