Hecho en la cuadra 6 de la calle Putumayo



Al parecer, los vientos fuertes que ha soportado la ciudad de Iquitos la noche de ayer, trajo como consecuencia que una antena de estructura metálica de aproximadamente 6 metros de altura cayera sobre varios techos de viviendas que se encuentran ubicadas en la cuadra 6 de la calle Putumayo, en el distrito de Iquitos.

Los vecinos que viven por este sector se mostraron preocupados porque hasta el cierre de este informe, los responsables de dicha antena no se han acercado hasta las viviendas afectadas para dar solución a los problemas ocasionados con esta caída.

“Los techos han quedado destruidos. Todo el agua está entrando a nuestras casas con la lluvia que está cayendo. No es posible que él o los responsables de esta antena no se acerquen a los vecinos afectados. No sabemos si esta antena tiene los permisos respectivos para que haya sido instalada. Sí es de radiodifusión, debería tener el permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sí es de internet o de otro rubro, el permiso municipal. Ojalá que cuando pase la lluvia se acerque para subsanar y arreglar los techos que quedaron destruidos”, sostuvo uno de los vecinos que por temor a represalias no quiso identificarse.

El reporte de los bomberos que llegaron hasta el lugar para verificar el hecho, señalaban que fueron cuatro viviendas afectadas que quedaron con los techos de destruidos, producto de la caída de la mencionada antena. (C. Ampuero)