Han hecho un mural con motivos amazónicos que llama la atención de los turistas.



Jóvenes y contentos de la obra que vienen haciendo en la parte baja del malecón, se les observó a los responsables de limpiar la zona y sobre todo, de haber pintado con motivos amazónicos la base de la estructura mencionada.

Candiño Rodríguez Izquierdo, es hijo de artesanos y desde hace 18 años es un artista plástico autodidacta. Estudiaba antropología en la Unap, pero se pasó a Artes Plásticas. Su pasión.

Es el principal promotor de la “Muralización conexión con el agua”. “Fue una idea que nació a partir de la falta de acción de las autoridades, de las municipalidades.

Felizmente hemos contado con el apoyo de la dirección de cultura y de algunos empresarios de la ciudad, así como la ONG “Amo al Río”. Igual el Dr. Villacorta y su restaurante “Cafesiño”, que están decididos a rescatar el bulevar” señala el joven artista.

Agrega que durante todo este año seguirán actuando para mejorar toda la parte baja del malecón, para que no estén personas indeseables por la zona, sino que sea una especie de alameda por donde se camine con tranquilidad.

Christian Ruiz, presidente de la asociación turística bulevar Iquitos, mencionó que los 19 socios vienen colaborando para rescatar el malecón.

“Supervisamos, limpiamos la zona, no queremos que esté con basura, sino que sea ordenada, segura y atractiva para los turistas y los loretanos.

De paso, quiero invitar a las personas que llegan a conocer los ríos de Loreto, que pueden venir acá abajo para tomar los botes de madera “Pamacari”, donde se les llevará de manera segura y no se expongan a atentados violentos que a veces cometen malas personas” habló Ruiz.