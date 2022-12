Señala Ramiro Blas, secretario general del Frente de Defensa de Nauta

Representantes del Frente de Defensa de Nauta, de la capital de la provincia de Loreto, fueron enfáticos al señalar que la obra de mejoramiento de la laguna de Sapi-Sapi debería ser inaugurada luego de reponer a todos los animales que compartían el espacio turístico como habitad.

De acuerdo con el secretario general del frente civil, Ramiro Blas, el principal atractivo del espacio turístico de la ciudad de Nauta fueron los animales y la interacción que se podía tener con ellos por parte de los visitantes. “Cuando el turista llegaba a Nauta, visitaba la laguna para poder ver parte de los animales que ofrece nuestra fauna amazónica” señaló.

Según la documentación con la que cuenta el dirigente Blas, de la laguna extrajeron 336 torturas, 50 arahuanas, 35 paiches, 8 turushuquis, 3 gamitanas, 2 pacos, 1 cahuara y 1 bagre, que fue constatados por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Loreto – Nauta y del Gobierno Regional de Loreto.

Según el dirigente, los peces fueron llevados a un albergue y las tortugas a otro albergue para su cuidado temporal, además, Blas aseguró que la laguna tenia lagartos, de los cuales desconoce su paradero. “Solo tengo documentos de la extracción de las tortugas y peces, había lagartos, pero no puedo precisar cuantos eran” contó.

“Lo que nos indican, es que presuntamente, el Gobierno Regional de Loreto, tiene deudas con los propietarios de los albergues, que superan los 100 mil soles y hasta que ellos no sean pagados, no les permitirán retirar a los animales para su reincorporación en la laguna, no nos consta en documentos, pero si en la palabra de los dueños de los locales donde están cuidados” refirió Ramiro Blas.

Para el dirigente la obra de mejoramiento tarda demasiado, y la excusa del motivo de la demora es por la situación de la pandemia por el nuevo coronavirus que no facilitó el trabajo por restricciones, según le expresaron funcionarios del gobierno regional y los ingenieros a cargo de la obra.

Si bien es cierto, la capital de la provincia de Loreto, necesita más obras, Ramiro Blas, consideró que mejorar la estructura de la laguna de Sapi-sapi era una prioridad debido a que necesitaban con urgencia mejorar el aspecto turístico de unas de sus principales atractivos de Nauta.

El Gobierno Regional de Loreto, tenía prevista inaugurar el sábado 17 de diciembre, la remodelada laguna de Sapi-sapi, pero la actividad fue suspendida por el Estado de Emergencia nacional a causa de conflictos en el país. Aunque Ramiro Blas señaló “no pueden inaugurar una obra que esta incompleta” debido a la falta del retorno de los animales.