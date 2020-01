Ánforas desde lugares alejados llegarán en uno o dos días

Jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales-ODPE Maynas, Daniel Núñez

Pidió a la ciudadanía esperar prudentemente los resultados finales.

“El mayor problema ha sido instalar mesas donde no estaban completos los miembros titulares ni suplentes”, dijo.

La población de Iquitos ayer acudió a las urnas para cumplir con su deber ciudadano y como consecuencia con el presente y futuro inmediato del país. Fueron 148 mesas que se instalaron en esta jurisdicción.

Así informó el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales-ODPE Maynas, Daniel Magno Núñez Silva, al promediar las 5 de la tarde, cuando solamente les faltaba el reporte de Yaquerana, Río Gálvez.

Justamente respecto a los resultados totales de las elecciones pidió a la ciudadanía que esperen nomás prudentemente. “Cuando tengamos un porcentaje adecuado se estarán dando los resultados”.

Agregó: “Hay que esperar. En nuestro caso que tenemos una geografía bien amplia y difícil que pueden retardar en llegar en dos días por lo menos (las ánforas)”. La logística está garantizada para el transporte.

Ayer luego del cierre de votación, las actas empezaron a llegar a partir de las 5 de la tarde a la oficina de la ODPE Maynas, ubicada en la Av. Grau, donde procedieron a la verificación del lacrado, luego a la firma del formato, pasando al centro de cómputo, firma del cargo y se inicia el proceso de digitación e ingreso de datos al sistema de cómputo.

La llegada de las actas como suele suceder en este tipo de procesos, depende de la habilidad de los miembros de mesa para culminar su trabajo cívico. Estas fueron llegando hasta el anochecer.

Respecto al inicio de los comicios a primera hora de la mañana de ayer, en muchos casos los miembros de mesa han demorado en llegar y por tanto la instalación de las mesas se retrasaron instalándose a 8 y 9 de la mañana. “Ese es el margen que se estila en una elección”, dijo Núñez.

Incluso en un colegio la última mesa se instaló a las 10:30 am. “Un poquito tarde. Lo más importante es que se logró instalar. De acuerdo a ley pueden instalarse hasta las 12 del mediodía, si no, esa mesa se anula”, lo que felizmente no ocurrió.

El proceso ha sido normal en general como en otros procesos. “El mayor problema ha sido instalar mesas donde no estaban completos los miembros titulares ni suplentes, entonces hemos tomado de la fila y eso demora un poquito. Eso fue la única ocurrencia que podemos decir”.

El equipo de la ODPE Maynas estuvo recorriendo diversos centros de votación donde constataron la instalación de mesas en un trabajo articulado con la ciudadanía y la seguridad que brindaron las fuerzas policiales y la fuerza armada. (Diana López M.)