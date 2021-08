Andrés Ugaz en Iquitos

El cocinero, panadero y economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se encuentra visitando la ciudad de Iquitos. Ugaz no necesita mayor presentación, su trabajo lo define y personifica, aprendiendo y enseñando junto a los pescadores de alta mar, a los carretilleros de los puertos o terminales, a cada emprendedor de huarique, rincón, callejón o mercado de Lima y Callao, a cada agricultor de los Andes, a los pescadores cocineros de la Amazonia, que son lugares muy alejados, donde los funcionarios públicos aún no han llegado o no aplican una política agresiva de fortalecimiento de capacitación o difusión de los recursos, sin brindar el debido acompañamiento, donde se debe poner en valor a la persona, respetando las creencias y costumbres de cada lugar de nuestro país pluricultural. Andrés Ugaz pertenece a esa nueva generación, que al hablar de cocina, va más allá de la sartén, el aceite y las recetas. Nuestra cocina se hizo transversal, ahora al referirnos a ella, es abordar temas de antropología, economía, arqueología, arte, música, historia, identidad que ponen en valor a las comidas originarias. Cocina también es oportunidad porque cambia un estilo o modo de vida y se puede ver en cada emprendimiento que dirigió el Sr. Ugaz; cambió el rostro de los peligrosos barrios del Callao: Loreto y Castilla e hizo una ruta gastronómica con “Callao, en su Punto”, participó en la creación de la feria gastronómica más importante del Perú, llamada “Mixtura”, junto a Gastón Acurio, fortaleció los “Perù, Mucho Gusto”, colocó en una vitrina a los pescadores de la Costa, Sierra y Selva con el programa “Pescador Cocinero”, donde el pescador loretano de la zona de Manacamiri, Sr. Hugo Huayunga nos representó y encontró en la cocina una alternativa de trabajo, contribuyó en el “Proyecto Transfronterizo de Turismo Gastronómico”, junto a los hermanos cocineros Gary y José Nogueira, siendo artífices en el progreso paulatino de la inserción e instalación del fluido eléctrico por 24 horas y brindar servicio de agua tratada mediante una planta de tratamiento que abastece al centro poblado de Isla Santa Rosa, que se encuentra en la frontera con Brasil y Colombia, entre otras participaciones o conferencias nacionales o internacionales. Ahora visitará tres lugares cercanos a la ciudad de Iquitos, el Centro Poblado San Joaquín de Omaguas, fundo Puritania y Astoria, donde comprobará los atractivos y riquezas de la zona para insertar en estas comunidades, un programa innovador con resultados alentadores: COCINA PAR.

Todo este trabajo estoico que viene haciendo, reafirma que la cocina es un instrumento valioso y potente de conciencia colectiva que influye en políticas de gobierno para tomar medidas acertadas en favor o beneficio de un pueblo. Iquitos Cultural saluda y valora con mucho entusiasmo el despliegue y labor incansable de este joven cocinero y panadero.