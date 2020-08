Amplían Estado de Emergencia en el Putumayo y Mariscal Ramón Castilla

Ayer salió publicado el Decreto Supremo 137-2020-PCM.

Sobre la medida de ampliación del Estado mencionado por 60 días en ambas provincias, se pudo conversar con el consejero de Ramón Castilla, José Trujillo, quien además se disponía a salir para ver una movilidad que traslade los 50 concentradores de oxígenos donados por el Minsa/Diresa para los distritos y la provincia mencionada.

“Desde hace tiempo que se viene ampliando el Estado de Emergencia por los temas de narcotráfico y las Farc en el Alto Putumayo. Sin embargo, hay otros asuntos complejos en ambas provincias que son poco atendidos, quizá por las poblaciones que no son grandes. Pero ambas zonas son estratégicas, geopolíticamente hablando.

Entre las dos contamos con tres aeropuertos internacionales, que están deteriorados y por donde bien podrían llegar aviones de mucho tonelaje: Güeppi, Estrecho y Caballo Cocha, estratégicamente son muy importantes” mencionó Trujillo.

Pero ahora podrán contar con 30 millones de soles de un Fideicomiso, que son únicamente para mejorar aeródromos y aeropuertos de provincias…

-Sería oportuno claro que sí. Que se haga prontamente la rehabilitación de los aeropuertos con ese Fideicomiso. Por ahora las dos provincias no ven un desarrollo a corto plazo. Se observa que pasan varias gestiones regionales y no dejan obras de envergadura, como lo hacen en otras provincias. Al Putumayo y Ramón Castilla, que son fronterizas, las dejan de lado. Yo veo con mucha envidia las políticas de desarrollo que tiene nuestros vecinos de Colombia y Brasil.

Muchos gobiernos nacionales se concentran o piensan como si solo existiera Lima, pero ahora el tema de salud, de la pandemia, ha desenmascarado todo. Necesitamos autoridades que representen bien a nuestra región, a nuestras provincias y distritos; que muestren decisión para cambiar el futuro.

En las fronteras debería impulsarse la zona franca, pero las autoridades no ven ese tema, cuando las personas deciden emprender algunos negocios con productos de Colombia o Brasil, son perseguidos y concluyen con el mismo, entonces no se avanza en el desarrollo como sí lo hacen los países vecinos. Se necesita de leyes que apoyen los negocios internacionales.

Finalmente, Ramón Castilla se ve beneficiado con concentradores de oxígeno…

-Así es, aunque los casos están controlados, pero es mejor tenerlos antes que falten. Son 50 concentradores que ha entregado el gobierno regional y ahora estoy viendo movilidad para que sean llevados a Pebas, Caballo Cocha, San Pablo, Santa Rosa e Islandia. Se distribuirán de manera equitativa, de acuerdo a la población existente en cada distrito.