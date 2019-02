Hay una frase que dice que no se valora lo que se tiene, hasta que se lo pierde. Igual se podría decir no se valora lo que se tiene, sino lo conocemos ¿no? Quizás nos falte autoestima como sociedad para aceptar debidamente los logros que con mucho esfuerzo consiguen muchos loretanos, porque sí podemos llegar a alturas insospechadas.

Es lo que nos ponemos a pensar cuando la máxima autoridad de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU), Martín Benavides Abanto, anunciara que la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), ocupa el 4to lugar en investigación científica entre las universidades públicas a nivel nacional.

Es cierto sí. Tenemos científicos de talla. Esta connotada noticia fue dada durante la entrega del Licenciamiento. Hubo una gran algarabía del público loretano asistente que se mostró feliz por la noticia. Pero, claro que también hubo “peros”, como siempre de quienes pensamos no están preparados para grandes retos, en este caso académicos.

Lo importante es que tenemos científicos en la UNAP reconocidos y valorados en el exterior, y que forman parte de la élite de la investigación en nuestro país en REGINA que fue creada en el 2015, y reúne solo a un grupo de investigadores calificados de acuerdo a los estándares establecidos en el Reglamento aprobado por Resolución 184-2015- CONCYTEC-P.

Para esta calificación se toma en cuenta, principalmente, el número de publicaciones en revistas indexadas en las bases de datos internacionalmente reconocidas (Scopus, Web of Science o SciELO), además de los grados académicos y producción científica relevante.

Esta información es sujeta a un riguroso proceso de verificación. Esto se tomó en cuenta a la hora de calificar a la UNAP. Además de los equipos tecnológicos, infraestructura, resultados, planes y proyectos a futuro.

De acuerdo a información proporcionada por la UNAP los investigadores REGINA son los doctores Hermann Federico Silva Delgado, Dora Enith García de Sotero, Rosa del Carmen Miluska Vargas Rodríguez, Liliana Ruiz Vásquez, Lastenia Ruiz Mesía, Viviana Vanessa Pinedo Cancino, Wilfredo Ruiz Mesía, Juan Carlos Castro Gómez, Rodil Tello Espinoza, Waldemar Alegría Muñoz, Luis Exequiel Campos Baca, Fernando Tello Celis y César Jhony Ramal Asayag.

Además los magíster Graciela Rocío Meza Sánchez, Wilma Selva Casanova Rojas de Casapía, José David Urquiza Muñoz, Wilfredo Martín Casapía Morales, Hugo Miguel Rodríguez Ferrucci e Isaac Ocampo Yahuarcani. Así como los licenciados Fredy Francisco Ramírez Arévalo y Homero Sánchez Rivero. Felicidades. Nos sentimos orgullosos de ustedes.

Todos han demostrado el amor profundo al estudio y la investigación que se remarca en este Día del Amor y de la Amistad. Pues vemos que existen muchas formas de expresar este sentimiento poniendo pasión a lo que más nos gusta. Qué viva el amor al estudio por siempre y que sus herramientas se apliquen para cumplir las metas planificadas en aras del verdadero desarrollo de nuestro amado Loreto.