Amenazan públicamente a alcalde de San Juan

“Me la vas a pagar uno a uno” sostuvo el suspendido alcalde tras irrumpir en una reunión oficial

Esposa de Arévalo Pinedo trataba de impedir que los presentes graben lo ocurrido.

Al parecer la desesperación volvió a ganar al alcalde suspendido de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Martín Arévalo Pinedo, ya que no le importó irrumpir en una importarte reunión en la cual se encontraban presentes autoridades, militares, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil organizada, para amenazar directamente al actual alcalde encargado del distrito en cuestión, Ángel Enrique López Rojas.

El hecho se produjo cuando Ángel López y demás autoridades se encontraban participando en una mesa de trabajo convocada por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), y que se llevaba a cabo en el auditorio principal del Gobierno Regional de Loreto, pero, casi al finalizar el evento, Martín Arévalo irrumpió para amenazar directamente a López.

“Me la vas a pagar… delincuente… tú eres el delincuente… uno a uno me la vas a pagar” fueron algunas de las palabras de Martín Arévalo hacia Ángel López, y si no fuese por los presentes el hecho quizá hubiese pasado de solo palabras amenazantes a golpes, ya que, el suspendido alcalde se mostraba totalmente fuera de sus cabales.

La actitud de la esposa de Arévalo Pinedo también llamó bastante la atención, ya que, mientras este amenazaba a López Rojas, ella con actitud prepotente trataba de impedir que los presentes grabaran la bochornosa escena.

Cabe indicar que, esta no es la primera vez que Arévalo muestra una muy cuestionable actitud en su intento de volver al sillón municipal a través de sus propios medios, pese a que su situación legal no está aún del todo clara, ya que, no hay que olvidar que Martín Arévalo fue suspendido porque se difundió un vídeo en el que se le observa recibiendo una supuesta coima en su despacho de alcaldía, hecho que incluso lo llevó a prisión preventiva, y salió libre solo debido a la actual pandemia del coronavirus que también afectó al penal de varones de Iquitos. (R. Graicht)