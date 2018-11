Le enviaron una bala dentro de un sobre

Celso Peña Herrera, viene recibiendo constantes amenazas de muerte a su celular y en un sobre le han enviado una bala, en donde señalaron que le van a matar, si no se pone a pagar cupos, que avezados extorsionadores vienen exigiéndole.

En un primer instante, los sujetos violentaron la puerta de su almacén e intentaron robarle una moto.

Luego le siguieron por la calle, tras salir de su domicilio, e intentaron interceptarle cuando se transportaba a bordo de su vehículo, luego le amenazaron con pistola y le exigieron que pague para que le dejen trabajar.

El agraviado es un próspero empresario de la venta de aguardiente y los sujetos llegaron hasta su negocio ubicado la 16 de Julio con Gálvez, para amedrentarlo e incluso le indicaron que saben dónde estudian sus hijas y que saben todos sus movimientos.

“A cualquiera le da miedo que llegue a tu casa un sobre con un mensaje, señalando te que te van a matar y dentro de él una bala. Hace varias semanas que a mi equipo celular llegan mensajes amenazadores, es más, yo también les respondí los mensajes amenazadores, y al parecer, esto no les gustó, por lo que ya han empezado a chocar con mi negocio y con mi familia. La denuncia ya está hecha en la policía, la caída de estos sujetos es cuestión de horas, no les tengo miedo, así que ellos también están advertidos”, refirió el empresario.

Por otro lado se supo que la policía ya tiene identificada las llamadas que estos delincuentes hicieron al celular del empresario, las investigaciones están avanzadas y se tratarían de sujetos de la ciudad de Iquitos, que están buscando a quien extorsionar por estas fiestas navideñas.

(C. Ampuero)