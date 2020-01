Amenazan con tomar Estación 5 de Petroperú

Para este jueves 16 de enero

Las comunidades nativas pertenecientes al pueblo Awajún en el distrito de Manseriche, anuncian que a partir de las primeras horas del día jueves 16 de enero estarán iniciando una huelga indefinida en respaldo a la huelga iniciada por todos los pueblos indígenas del circuito petrolero.

Tito Tunyaza Tunquia, Apu Awajún de Manseriche, detalló que serán alrededor de 20 comunidades de la etnia Awajún que se estarán uniendo para tomar la Estación 5 del Oleoducto Nor Peruano (ONP), administrado por PetroPerú.

“Nuestra agenda es la misma que de todos los pueblos del circuito petrolero en Loreto, queremos ser escuchados por el Estado, y esta es la única manera que ellos nos escuchen”, refirió el líder indígena.

“Yo he estado en la PCM en Lima y les he anticipado diciendo que, si no nos hacen caso, vamos a radicalizar nuestra medida de lucha, yo ya comunique a mis bases y solo están a la espera de una respuesta para tomar la Estación 5”, agregó.

Se espera que a esta radical medida de lucha en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, también se estén sumando otras organizaciones indígenas del circuito petrolero que buscan realizar una huelga unitaria entre todos los pueblos nativos de esta parte de nuestra región en contra del Estado Peruano.

Cabe recordar que, los pueblos indígenas piden la aprobación de una Agenda Inmediata por parte del Estado, donde se plantee solución a temas como: Hidrocarburo, cambio del Oleoducto Norperuano, remediación de lotes petroleros y ONP, servidumbre petrolera, indemnización por impacto, y proyectos inmediatos 2020. (R. Graicht)