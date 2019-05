Ambientes de la sede central de la Corte de Loreto fueron afectados por sismo

Áreas competentes, lideradas por el Presidente de Corte, ejecutaron inspección y registro de daños, cumpliendo efectivamente con protocolo ante desastres naturales.

Institución está a la espera de respuesta del Poder Judicial ante informe emitido el mismo día del movimiento telúrico.

Servicio viene impartiéndose con normalidad.

El fuerte sismo de 8 grados registrado el 26 de mayo, a las 2:41 de la madrugada, y que remeciera el departamento de Loreto, ocasionó daños en la infraestructura del primer, segundo y tercer piso de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Mientras que en las instalaciones de las sub sedes del distrito judicial de Loreto no se reportaron daños.

Desde la madrugada del incidente y a tempranas horas del día lunes, el Presidente de Corte, Dr. Javier Santiago Sologuren Anchante, y el equipo de las áreas de Administración, Logística y Control Patrimonial realizaron visitas de inspección para el levantamiento de información sobre los daños materiales, siendo los principales: fisuras y resquebrajamiento de paredes, columnas y bases; así como la caída de anaqueles, computadoras y daños en fotocopiadora.

El Responsable de la Oficina de Control Patrimonial, Lic. Adelbert Tejada Bardales, refirió que se ha cumplido con remitir el informe al Poder Judicial (Lima) con el reporte de daños, detallando en el mismo que los principales ambientes afectados son: Sala Civil, Primer, Segundo, y Tercer Juzgados de Familia y Cámara Gesell, Módulo del Juzgado Laboral, Presidencia, Sala Penal Liquidadora, Mesa de Partes, Módulo Penal, Archivo Central, Juzgado de Paz Letrado Penal y exteriores del Palacio de Justicia; esto a fin de requerir la presencia de arquitectos e ingenieros para que realicen la evaluación técnica que permita determinar el nivel de riesgo, y emitan las recomendaciones respectivas sobre la seguridad en el uso de tales ambientes; así como para que se activen las pólizas multi riesgos.

Por otro lado, las Oficinas de Administración y de Logística proyectan culminar mañana con la cuantificación de bienes perjudicados, tarea necesaria puesto que toda adquisición o compra precisa ser evaluada y aprobada por el Poder Judicial en razón de que la Corte Superior de Justicia de Loreto es una unidad rendidora y no ejecutora como sí lo son otras Cortes. Cabe señalar que fueron los estantes más antiguos del archivo central, y que en algún momento fueron reparados ante la necesidad de ser utilizados, los que se desestabilizaron y se derrumbaron; hecho que también fue reportado para su debida solución.

Asimismo, en cumplimiento del protocolo ante desastres naturales, la Corte de Loreto solicitó el acompañamiento de la Policía Nacional del Perú para que constaten conforme a Ley el registro de daños ocasionados en la institución judicial, informe que será entregado al Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER para que especialistas de Defensa Civil ejecuten las evaluaciones técnicas en la infraestructura de esta Corte por ser una institución del Estado, además de la que será realizada por el equipo técnico del Poder Judicial, de la cual se está a la pronta espera.

“Con acompañamiento de las áreas correspondientes, se ha cumplido oportunamente con la inspección de los ambientes de la Sede Central y la misma acción se requirió de los responsables de las sub sedes, con la consiguiente remisión del informe de registro de daños producidos por el sismo; no obstante no podemos emitir opinión sobre el riesgo, pues son los especialistas quienes tienen el criterio técnico para determinarlo, por lo que estamos a la espera de la comisión de Lima (Poder Judicial) para que realicen tal evaluación”, indicó el Dr. Sologuren Anchante.

La construcción del Palacio de Justicia de Loreto data del año 1999, teniendo como antecedente de siniestro el incendio acaecido el 24 de octubre de 1998, el cual afectó seriamente la infraestructura. (Oficina de Imagen Institucional –CSJ Loreto)