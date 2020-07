Amago de incendio se registró en el pasaje Paquito

Lugares liberados dio acceso a la policía y bomberos que lleguen a tiempo

Al parecer, un cortocircuito habría originado un amago de incendio en el interior de una vivienda ubicada en el pasaje Paquito, en el distrito de Belén.

La desesperación de los vecinos del lugar hizo que se apoyen de bandejas y baldes con agua para tratar de controlar el incendio y esperar la llegada de los hombres de rojo.

Sin lugar a dudas, las calles que fueron liberadas por el alcalde de este distrito, hizo que los carros de emergencia lleguen a tiempo a este lugar para evitar de esta manera una tragedia.

Imagínense si está calle hubiera estado llena de mesas de los ambulantes, como era anteriormente, es decir, completamente cerrada, de repente otra hubiera sido la historia.

Algunas personas se pronunciaron al respecto a través de su cuenta de Facebook:

“Ahora se dan cuenta porque el mercado no tiene que volver”

Hace un momento se estuvo originando un incendio en el pasaje Paquito que está dentro del ex mercado Belén… Imagínense si las mesas estarían ocupando ese espacio, ahora estaríamos lamentando las pérdidas materiales y humanas que podrían haber originado este incendio, ya que no se quemaba una casa, sino manzanas enteras, porque los bomberos no podían ingresar a esta zona, ya que las mesas que por años estuvieron empotradas imposibilitaba el tránsito de los vehículos, en este caso el carro sisterna de los bomberos. A Dios gracias no pasó a mayores por el rápido accionar de los vecinos del sector y de los bomberos.

A tomar conciencia, la gente vendía en el exmercado, no vive en la zona, por esa razón nunca le importó”, escribió Paul del Castillo. (C. Ampuero)