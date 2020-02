Amago de incendio en una vivienda provocó temor en vecinos

Corto circuito habría producido el siniestro

Se llevaron el susto de sus vidas. Un grupo de vecinos al percibir el olor a quemado que salía de una vivienda ubicada en la calle 20 de Agosto, en el Asentamiento Humano “Jéssica Incháustegui”, no perdieron el tiempo y sacaron sus cosas de sus inmuebles ya que dentro de la casa se producía un amago de incendio.

Al parecer, un corto circuito se registró en dicho lugar, haciendo que un mueble ardiera en llamas. La propietaria de la casa, identificada como Evinka Inuma Yahuarcani, llegó hasta su vivienda pensando en lo peor.

“Gracia a Dios no pasó nada grave, es un milagro. A estas horas mi casa estaría totalmente destruida. Gracias también a los vecinos que actuaron de inmediato con baldes y bandejas con agua para apagar el fuego”, dijo la propietaria.

Hasta el lugar de los hechos, llegó personal de la policía, serenos y de la compañía de bomberos, quienes lograron controlar en su totalidad el fuego y sacaron las cosas que fueron quemadas durante el amago. Las autoridades no reportaron daños personales. Sin embargo, recomendaron tomar las precauciones del caso para evitar este tipo de situaciones.

(C. Ampuero)