Alumnos de la UNAP toman local del CRISAP

Denuncian presunto fraude en elecciones universitarias

Alumnos que no están conforme con las elecciones que se llevó a cabo el último fin de semana en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, para elegir a los representantes a la Asamblea Universitaria y Consejo Universitario, tomaron las instalaciones del CRISAP, en señal de protesta la tarde ayer.

Según los protestantes, el comité electoral habría demostrado, aparentemente, estar influenciado por intereses políticos. Según algunos alumnos de la UNAP, los representantes a la Asamblea y Consejo Universitario de Estudiantes irán a una segunda vuelta, injusta y fraudulenta.

Como se sabe, la Asamblea Universitaria, conforma el órgano de COGOBIERNO de la universidad y está representado por docentes y estudiantes.

Se supo que los estudiantes están presentando la respetiva denuncia. Según ellos, ningún reglamento o Estatuto Electoral puede estar encima de la Ley Universitaria Nº 30220, “allí señala en el Art. 66, Párrafos 2 y 3 la lista ganadora es aquella que obtenga el 50% más uno de los VOTOS VÁLIDOS. No dice el 50% más uno del total de VOTOS EMITIDOS. Esto sin duda es una treta manejada a conveniencia de grandes intereses. Los estudiantes decidieron democráticamente en las urnas y lo que se logró con democracia, el comité pretende lanzarlo por la borda, cayendo en la infamia y la corrupción, solo para beneficiar a intereses particulares y no los de la comunidad estudiantil. Los estudiantes conocemos nuestros derechos y vamos a exigir que se respeten, Que prevalezca la democracia”, sostuvo un estudiante.

(C. Ampuero)