Expresó el alcalde de “Soplín Vargas” Arnold Sánchez Pacaya, en diálogo telefónico con el Subprefecto de Maynas.

Subprefecto Prof. Marcos Oliveira Ortiz, le insistió para un diálogo presencial, pero el burgomaestre no quiso.



Luego que se supo que el alcalde del mencionado distrito conocía toda la problemática guerrillera en la frontera Perú Colombia; incluso su esposa Sosa Tamani, el subprefecto lo llamó por teléfono para increpar el hecho de no haberles hecho conocer el tema.

“Alcalde a través de los medios de comunicación recién nos hemos enterado que hay familias que huyen por amenazas de la guerrilla y usted no informa nada ¿por qué?” le interrogó el subprefecto.

“Yo como autoridad tengo que caminar toda la zona, lógicamente que es peligroso, yo no quiero que me secuestren” respondió.

“Pero debemos propiciar una reunión multisectorial sobre el tema que es sumamente delicado, hay que buscar una salida a lo que está pasando en el Putumayo ¿no le parece”. Respondió el Subprefecto.

“En el año 2019 nosotros enviamos un documento al comando conjunto de las fuerzas armadas en Lima. Pero no ha habido intervenciones. Hemos solicitado que nuevamente se instalen los Puestos de Vigilancia en la Frontera para que cuiden a las comunidades y no han hecho nada. Ese problema ya conoce Lima”.

El problema se ha agravado, cuando uno pone un documento se supone que se tiene que monitorear el avance ¿verdad?

-El problema de las guerrillas se viene arrastrando desde hace años. Por el tema de la pandemia el asunto ha ido empeorando. Yo como alcalde no puedo estar arriesgando mi vida porque como camino por ahí, estoy vigilando a la gente, viendo la entrega de medicinas, alimentos; haciendo locales comunales, no voy a querer que me secuestren.

Pero usted no ha dado a conocer a la prefectura para buscar una salida urgente con las fuerzas armadas. ¿Está en Iquitos?

-Estoy en Iquitos, pero voy a ir a mi distrito mañana.

¿Puede venir ahora a la prefectura?

-“Yo le informo por teléfono nomás, estoy en el gobierno regional gestionando obras, no puedo ir. Lo que debe hacer el gobierno central es implementar nuevamente los Puestos de Vigilancia en la zona de frontera. La han dejado vacía por eso es que nuevamente ha ingresado la guerrilla.

El documento lo presentamos en el año 2019 en Lima, el comando conjunto hizo dos operaciones. De ahí no se han ido más. Han quedado las amenazas de muerte a la gente y a nosotros, por eso hemos silenciado el asunto, no tengo tiempo para ir a la prefectura, por eso le comunico por teléfono nomás” dijo el alcalde quizá lleno de temor frente a lo que ocurre en su zona.