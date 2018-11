Tras cinco días de interrupción de labores en estación petrolera Morona exigiendo nuevas elecciones al JNE

Pobladores demandantes advierten que radicalizarán sus medidas de fuerza si JNE no se pronuncia

Fiscal de San Lorenzo y otras autoridades se reunieron con manifestantes

Desde la estación Morona del Oleoducto Nor Peruano, un aproximado de 80 pobladores nativos de la zona liderados por Apus de las comunidades cercanas, permanecen en la base petrolera desde el sábado último donde exigieron la paralización de las actividades y advierten medidas radicales si el Jurado Nacional de Elecciones no se pronuncia con realizar nuevas elecciones en la jurisdicción. Amenazando con cortar el oleoducto que está operativo.

Ayer, ante la presencia de una comisión de autoridades de la Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior y otros, Apus y autoridades comunales expusieron el motivo de la medida de fuerza. Los representantes del Estado les invocaron vuelva la tranquilidad y sigan el proceso legal que requiere sus reclamos ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Quedó constancia en el acta que no se llegó a ningún entendimiento y la mención que radicalizarían su medida si no obtienen respuesta. Lleva la firma de todas las autoridades presentes del Estado, de las empresas contratadas en la estación Morona, así como de los Apus y otras autoridades comunales.

Cabe señalar que durante la reunión los pobladores reiteraron su disconformidad ante los resultados electorales del 07 de octubre último en el distrito de Morona, aduciendo que existen hechos irregulares por parte de la agrupación política ganadora.

A través de una nota oficial, Petroperú también ha expresado que a la fecha tienen 20 trabajadores retenidos, 16 de empresas contratistas y cuatro de la petrolera del Estado. Refirieron que algunos de ellos han necesitado atención médica debido a complicaciones con su salud.

La estación Morona permanece sin energía eléctrica y los generadores solo pueden encenderse por breve tiempo para realizar las coordinaciones telefónicas exigidas por los manifestantes.

Petroperú manifiesta que ha informado esta situación y ha transmitido las demandas de este grupo a las autoridades nacionales, y que al mismo tiempo, se ha mantenido una línea de diálogo constante con los citados dirigentes, lamentablemente sin resultados como se observa en el acta firmado.

Cabe precisar que el fiscal de San Lorenzo, permanece resguardado por cuatro miembros de la Policía Nacional, se encuentra en la estación Morona intermediando con los demandantes para que depongan su protesta y permitan la evacuación de las personas en riesgo.

De su parte, Petroperú invoca a los pobladores a dejar de lado su actitud violenta, ya que están poniendo en peligro la vida y salud de los trabajadores, así como la infraestructura del Oleoducto Norperuano. (Diana López M.)