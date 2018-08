a) El Hombre b) La Mujer

Por: Duller M. Vásquez Gonzales

No conocemos todavía el tiempo y el origen de los seres humanos sobre el planeta Tierra, es una incógnita, un misterio este suceso, quizás debido a los miles y millones de años transcurridos desde aquellos tiempos remotos en el que no existía el cronómetro, que mide actualmente el tiempo infinito en nuestro planeta en fracciones de segundos, minutos, horas, días, etc; 365 días aproximadamente dura en girar la Tierra en su órbita alrededor del sol, girando a sí mismo sobre su eje ocasionando los días y las noches indefinidamente. Existen algunas concepciones sobre el origen de los seres humanos, una de ellas la más importante es la que posee un sentido religioso, por ser el humano un ser religioso por naturaleza. En la biblia se lee que Dios todo poderoso, creó la luz sobre la oscuridad, los planetas y sus satélites, las estrellas y las galaxias en el Universo.

Con un poco de barro de la tierra creó al primer hombre Adán a su imagen y semejanza, y exhalándole un hálito espiritual en su nariz le dio vida y movimiento; de una de sus costillas mientras dormía creó a Eva, como su compañera y generadora de vida en el paraíso terrenal. Separó la tierra de las aguas y creó animales de diversas especies en ambas materias, creó plantas diversas con flores y frutos que adornaron la naturaleza. Otra concepción pero de índole materialista es la del inglés Charles Darwin, quien, tras un recorrido por los continentes, escribió su obra: “Origen de la Especies y Selección Natural”, en la que afirma que el hombre descendería de una especie de primates “los homínidos” que andaban erguidos que serían los antecesores del “homo sapiens”, entre otras concepciones.

Diversas ciencias estudian a los seres humanos desde sus propios planes y objetivos trazados, como: La Historia y sus sub-historia, La Antropología, Etnología, La Paleontología, La Sociología, La Filosofía, La Medicina y La Psicología, estas dos últimas en forma directa y presente, con el fin de conocerlos más, pero esto no es posible totalmente, por ser el humano un ser desconocido ante los demás por su forma de pensar sentir y actuar en forma diferente; solo se le conoce después de realizados sus actos. Años atrás había un diario de Lima una “tira cómica” titulada “El Otro Yo del doctor” en la que este personaje estaba pintado con saco y pantalón negro, camisa blanca y corbata, pecho amplio, bien peinado y zapatos lustrados, que le decía una interlocutora: “me dices que te marchas, vete, no me importa…”; mientras a su lado estaba dibujado “Su Otro Yo”, con líneas simple, sin pintar, pecho estrecho que estaba arrodillado ante la interlocutora y le decía: “Por Favor, No Te Vayas, No Me dejes solo”.

a) EL HOMBRE

Es un ser que posee un cuerpo material que es mortal y un cuerpo espiritual que es inmortal por ser obra del Dios Todo Poderoso. Está conformado por cabeza, tronco y extremidades, dos superiores y dos inferiores. En la cabeza está el cráneo, donde está el cerebro que produce ideas, pensamientos, sentimientos, sensaciones, emociones, impulsos, raciocinio, intuición, etc, que dirige las acciones humanas ayudado por la vista, oído, tacto, olfato, gusto, también por los miembros superiores e inferiores así como trasladarse de un lugar a otro.

A continuación tratamos una serie de personajes maléficos y benéficos que relata la historia.

Caín, mató a su hermano Abel por envidia. Herodes el grande, que ordenó la matanza de niños de 0 a 2 años por temor a ser destronado por el nuevo rey que nació en Belén. Herodes Antipas, mando a decapitar a Juan El Bautista, en cumplimiento de una promesa dada a Salomé después de verla bailar. Judas Iscariote vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Poncio Pilatos, gobernador romano, soltó al asesino Barrabás, ordenó la flagelación y crucifixión de Jesús en el Gólgota a pedido de sus enemigos “lavándose las manos” por este hecho. Nerón, emperador que incendió Roma y culpó a los cristianos que fueron sacrificados en el circo. Enrique VIII, Rey de Inglaterra para contraer nuevas nupcias en la iglesia de Roma, al ser negado por el Papa produjo la ruptura de la Iglesia católica fundando la iglesia anglicana. Adolfo Hitler produjo el holocausto de seis millones de judíos en los campos de concentración en Auschwitz, treblinka y otros en la segunda guerra mundial. Adolf Eychman, coronel alemán encargado de la “Solución Final al Problema Judío”, envió en trenes repletos a familias judías hacia los campos de concentración para su exterminio. Josef Mengele encargado de experimento y ejecución de cautivos judíos en los campos de concentración. Harry Truman, autorizó el arrojo de dos bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki destruyéndolas y produciendo la muerte de más de 200,000 habitantes dando fin a la Segunda Guerra Mundial.

HOMBRES BONDADOSOS

Abel el hijo de Adán y Eva que ofreció sus mejores ofrendas a Dios Todopoderoso. Abraham, fundador del Judaísmo que, en cumplimiento de un mandato de Dios que sacrificara a su hijo para probar su lealtad, iba a hacerlo pero fue impedido por un ángel. Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. Moisés, “salvado de las aguas” que sacó de Egipto a los israelitas para conducirlos a la tierra prometida. Jeremías, profeta bíblico que predijo la caída de Jerusalén y el exilio del pueblo Judío e invoco la cohesión y conservación de la fe en Dios. Juan El Bautista, que bautizaba a los fieles a orillas del río Jordán ante la llegada del reino de Dios. Sócrates, filósofo ateniense justo y leal que tomo la cicuta en cumplimiento de sus principios éticos. Platón, discípulo de Sócrates fundador de La Academia y de “Los Diálogos”. Solón, considerado como uno de los siete sabios de Grecia antigua, Mahatma Gandhi, ideólogo y político hindú, logro la liberación del coloniaje inglés con su doctrina “De La No Violencia”. Martin Luther King, premio nobel por su lucha por Los Derechos Civiles y El Racismo en los Estados Unidos.

b) LA MUJER.

Al igual que el hombre es un ser humano que posee las mismas cualidades y capacidades para realizar todo tipo de acciones y trabajos aun las más difíciles e increíbles circunstancias. Es apreciada desde la antigüedad por su estructura fisiológica y belleza que ha sido y es fuente de inspiración para el ejercicio de todas las artes, como también de actos heroicos y de sacrificio en bien de los demás. También tiene errores y conductas maléficas que la historia nos recuerda como:

Dalila, traiciono a Sansón para que le tomen prisionero sus enemigos los filisteos. Herodías, madre de Salomé, instigó a su hija que pidiera la cabeza de Juan El Bautista tras una promesa de Herodes Antipas, que le ofreció darle hasta la mitad de su reino después de verla bailar. Catalina de Medicis, Reina de Francia, quien ordenó la “La Matanza de San Bartolomé”, en la que murieron más de mil quinientos protestantes o “Hugonotes”. Irma Grace, “la bella bestia”, encargada de las prisiones alemanas para judíos en Auschwitz.

MUJERES BENEVOLAS

Sara, esposa de Abraham y madre de Isaac. Agar, esclava egipcia de Sara que tuvo un hijo de Abraham llamado Ismael considerado padre de los árabes. María Magdalena, considerada mujer pecadora lloró y con sus lágrimas lavó los pies de Jesucristo y lo secó con sus cabellos ante los invitados de una cena, consiguió el perdón de Jesús. Verónica, mujer judía que limpió el sudor del rostro de Jesús con un lienzo durante su camino al calvario en el que quedó grabado su rostro. Santa Mónica, Madre piadosa de San Agustín. Juana de Arco, heroína que combatió contra los ingleses por la liberación de Francia. Irene Sandler, “El Ángel de Varsovia”, salvó a miles de niños judíos en la II guerra mundial. Santa Teresa de Calcuta, santa, salvadora y protectora de los desvalidos en las calles de Calcuta y otros. Micaela Bastidas, heroína peruana que luchó por la independencia del Perú, fue fusilada por los españoles durante la colonia. Un caso de heroísmo y de voluntad para sobrevivir en la actualidad (2017) es el de la Loretana Evangelina Zevallos, que luchó en un alud de piedras, palos y lodo, logrando salvarse con el cuerpo y vestido llenos de barro.

CONCLUSIONES

Los seres humanos arriba mencionados son únicos en su especie en lo peor y lo mejor; pero existen seres humanos que constituyen una mayoría en una zona, región o país que contiene en sí una parte mala y una parte buena en sus acciones cotidianas. Las siguientes frases de artistas e intelectuales corresponden a cierto tipo de personas dentro de esta mayoría:

“El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe”, de Juan Jacobo Rosseau, según este concepto todos nacemos como seres indefensos, pero con pensamientos sanos; tiempo después, debido al ambiente en él que nos desarrollamos, sea en un hogar mal o bien establecido con valores; con una mala o buena instrucción y educación escolar o universitaria; el barrio de buena o mala vecindad en el que vivimos, el cargo y función que desempeñamos en una institución estatal en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, también en instituciones particulares, en los que existan corruptela en sus niveles alto, medio y bajo, (excepto, casos de personas honorables y honestas).

“El hombre es lobo del hombre”, de T. Hobbes, son aquellos seres humanos que valiéndose de la jefatura del cargo que desempeñan de la solvencia económica que poseen, mayores conocimientos y astucia, con ambición y egoísmo, no dudan en explotar a sus semejantes en forma laboral, apropiación ilícita, trata de personas, etc. sin importarles la dignidad y el respeto que merecen como seres humanos.

“El Grito”. Edward Munch. Es el título de un cuadro pictórico de estilo expresionista y realista en el que se aprecia un puente con barandas en forma diagonal; en el extremo izquierdo está una pareja elegantemente abrigados mirando el panorama del horizonte; en el lado derecho y punto principal de la obra, un ser humano con vestido simple de color blanco con manga corta, está con los ojos y la boca bien abiertos da la impresión de haber querido suicidarse por la baranda posterior y al recuerdo de sus familiares que deja, se vuelve y lanza el grito de horror de lo que pensaba hacer por su pobreza, desolación, desesperación, etc.

Estos sucesos trágicos suceden casi diariamente en las urbes populosas, donde cada uno vive preocupado por sus problemas personales, sin importarle de los demás, pero se olvidan temporalmente ante un suceso extraordinario como la clasificación de un equipo de fútbol a un campeonato mundial de fútbol en Rusia. O también el fervor religioso que despierta ante la llegada del papa francisco al departamento Madre de Dios, y predica contra la contaminación ambiental, la destrucción de la naturaleza en busca del metal amarillo y el respeto a los territorios de los pueblos indígenas; después acude a la ciudad de Trujillo donde le esperan agrupaciones católicas con sus símbolos religiosos para ser bendecidos; luego llega a Lima y en la misa realizada ante miles de fieles dar su bendición al pueblo presente y dar el mensaje de vivir unidos con la esperanza de un futuro mejor con amor a Dios, a nuestros semejantes como a nosotros mismos.