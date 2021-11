Publicidad

Ya sea de manera física o verbal. A la fuerza quieren acallar lo que hacen.



Como es de conocimiento público, ayer se conoció que la gerente del Sub Cafae SE Ary Oliveira Rodríguez, fue suspendida por 10 días sin goce de haber por ocasionar escándalo violento contra el periodista Richard Panduro. Y 5 días para Harley Picón Rengifo, pues también participó en el hecho violento. Pocos días de suspensión señala la mayoría, indicando que debieron sacarlas del cargo.

Sin embargo, luego del escándalo, empiezan a salir una serie de observaciones que benefician a la mencionada señora Ary Oliveira, para ocupar el alto cargo. Y sobre eso, el resto de miembros del Directorio (quizá por las altas dietas o por la cláusula de confidencialidad) nunca dijo nada.

Por ejemplo, si el MOF de la misma institución indica sobre el perfil del puesto de Gerente, si éste es contrastado en línea de SUNEDU, se ve que Oliveira no aplica al perfil establecido. ¿Entonces cómo es gerente y cómo alcanzó el nombramiento de CAS indeterminado que hoy defiende?

¿Quién avala? ¿Dónde estuvo en aquel entonces, el Directorio que hoy la suspende de manera tibia?

Hasta este momento no se escucha la voz de ningún miembro del Directorio en cuanto a que tengan que corregir el dichoso nombramiento irregular y designación en el cargo. ¿Complicidad? Y tampoco nadie ha salido a aclarar si es verdad o mentira que la gerente en los meses de marzo o abril, habría logrado que le paguen unos 80 mil soles por vacaciones pasadas.

EMPRESARIO DEL LADO DE LA GERENTE DE SUB CAFAE.

El día de ayer, luego de tomar fotos de la fachada de la demorada construcción del Sub Cafae, se pudo ir hasta la cuadra 3 de la calle Fanning, donde antes quedaba el restaurante “El Zorrito” y que ahora muestra una acelerada construcción de los nuevos ambientes que pertenecerían a la exasperada gerente suspendida del Sub Cafae.

Justamente en esos minutos, a un lado se estacionó una camioneta blanca de placa BSN-566, perfectamente conocida para esta escriba. Bajó la luna, sin importarle que atrás había otros vehículos esperando que avanzara; grito: “oye chismosa xysrz&#$…”. Emprendiendo raudamente y de manera cobarde.

RECORDEMOS QUIÉN ES EL DUEÑO DE DICHA CAMIONETA, SOLIDARIO CON LA GERENTE DEL SUB CAFAE.

Se hizo un reportaje hace meses por siempre andar al lado del ex logístico del gobierno regional, llegando siempre al “bunker loretano”.

“La camioneta blanca Toyota Forturner BSN-566, que siempre está “pegada” a la camioneta del jefe de bienes de Logística del gobierno regional; pertenece a Sandro Augusto Vela Llerena, gerente de la empresa “Sagitario Inversiones y Servicios Generales EIRL” quien provee casi de todo al gobierno regional.

Se dedica a la construcción de edificios. Pero en Sunat, a julio 2021 registra un solo trabajador. ¿Cómo pueden hacer gala de empresas “exitosas” sin contar con un número adecuado de trabajadores?

A nombre de Vela Llerena, también aparecen empresas como Sanvel Inversiones y Negociaciones EIRL. Comercialización y representación Sagitario SRL. Empresa dedicada a la venta de partes, piezas, accesorios, repuestos. Venta de materia prima agropecuaria, materiales de construcción. Productos textiles, prendas de vestir, calzado etc.” se redactó hace un tiempo.

Es decir, algunos empresarios que vienen siendo “afortunados” con sus procesos en el gobierno regional, ahora se creen que pueden insultar y si les fuera posible atentar contra los comunicadores incómodos. ¿Qué clase de personajes se han instalado en Iquitos?

Es muy lamentable todo lo que ocurre en esta región. Ahora podemos darle la razón al gerente de infraestructura, quien tuvo que renunciar porque las mafias le dieron 48 horas para largarse de Iquitos, al negarse pagarles adicionales injustificados y otros excesos económicos.

(Luz Marina Herrera Lama).