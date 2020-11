“Algunas autoridades serían cómplices de invasiones a terrenos titulados”

Opinó el presidente de ORPIO Jorge Pérez, respecto a denuncia de autoridades comunales de San Pablo/Ramón Castilla.

15 representantes de comunidades nativas del bajo Amazonas, llegaron a informar al presidente de ORPIO.

El dirigente mencionó que 15 líderes comunales de la zona del bajo Amazonas, habían llegado para denunciar directamente la invasión de sus tierras de parte de narcotraficantes y los que profesan la religión israelita.

“Los dirigentes han tomado la decisión firme de denunciar esos hechos. Las autoridades de Caballo Cocha, al parecer están siendo cómplices de la invasión de tierras debidamente tituladas. Tituladas y que irían para fines del narcotráfico, se entregan a “ataucusis” para cultivos y monocultivos.

La visión de los israelitas es echar abajo todo el bosque virgen, extrapolar como trabajan en la sierra a la Amazonía y eso es peligroso porque va en contra de la seguridad alimenticia de los hermanos que dependen de estos bosques” habló claro Pérez.

A continuación, habló el líder llegado desde la zona fronteriza.

“Estamos denunciando casos que se vienen generando con la invasión de supuestos o hermanos israelitas, que con esas acciones muestran que no son religiosos. El alcalde está en contra de nosotros, el teniente alcalde igual. Hay voces que anularían la resolución de nuestras comunidades nativas, en vez que nos ayuden a formalizar ellos quieren anular.

Por eso hemos venido hasta acá para que nos ayuden. Ellos (israelitas) quieren apropiarse de los territorios de las comunidades ancestrales, quieren ampliar su territorio. Quitar a la gente que les han dado su acogida cuando han llegado, ahora les quieren botar y eso no es así” dijo Pablo.

De otro lado, se entrevistó al APU Teodoro Ahuanari Montes, de la comunidad nativa Nuevo Jesús de Praga, del distrito de San Pablo, bajo Amazonas.

“Estamos viendo que las cosas no están caminando nada, estamos abandonados por el alcalde David Escobar. No quiere saber nada con nosotros como comunidad nativa, no le interesamos.

Mas en pandemia no hemos recibido nada de esa municipalidad, nada para sobrevivir de lo que manda el gobierno central. Ni él no se preocupa de hacernos llegar información, nada. Esperamos algo del gobierno para solucionar nuestros problemas, hemos venido acá porque pertenecemos a ORPIO, para que pueda defendernos” opinó el APU.

Finalmente, Alcibiades Reátegui, de la comunidad nativa “Horacio Zevallos”, agregó: “Nos quitan la luz, Electro Oriente para cortando el servicio y malogra nuestros pocos equipos en el pueblo. Por eso iremos a solicitar al gobierno regional que mejor nos den paneles solares para proteger y tener fluido por más horas” precisó Alcibiades.