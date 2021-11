Publicidad

Rector Rodil Tello anunció fortalecimiento de la presencia de la UNAP en el interior de la región.



Como un “hecho histórico” calificaron las autoridades de la ciudad de Nauta a la visita del rector, doctor Rodil Tello Espinoza, quien anunció el compromiso de reactivar la filial de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) en la capital de la provincia de Loreto. Los nautinos piden presencia de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH), con las escuelas de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, y el rector expresó que se podría abrir otras especialidades mediante la modalidad “carreras itinerantes”, la misma que podría servir también en Iquitos para atender a los estudiantes afectados por la denegatoria de licencia, cuyas especialidades no existen en la UNAP.

La visita del rector Rodil Tello a Nauta, fue la mañana del viernes 12 de noviembre de 2021, estuvo acompañado por el vicerrector académico, doctor Juan de Dios Jara Ibarra, el vicerrector de investigación, doctor Róger Ruiz Paredes, y la decana de la FCEH, doctora Guillermina Elisa Gonzales Mera.

Inicialmente Josué Arcentales Uraco, en representación de la juventud, dio unas palabras de agradecimiento a la máxima autoridad de la UNAP por la decisión de reabrir la filial de la Universidad porque es el deseo de cientos de adolescentes que egresan de las escuelas secundarias, y sueñan con tener una carrera universitaria.

El doctor Juan de Dios Jara expresó que la reactivación de la filial de Nauta y el fortalecimiento de la presencia de la UNAP en el interior de la región fue una promesa de campaña que les llevó a ganar las elecciones en la universidad, y ahora es una política prioritaria en la actual gestión, y tienen el compromiso de llevar a la UNAP hacia los estudiantes de los rincones más alejados de toda la Amazonía, llamándola la “descentralización de la educación y la inteligencia, que llevará más oportunidades a los jóvenes”, que en el corto y largo plazo mejorará la calidad de vida en los distritos, provincias y contribuirá con el desarrollo de la región y el país.

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Loreto, Giampaolo Ossio Rojas Florindez, recordó la gran tristeza que dejó en la población nautina el cierre de la filial hace aproximadamente 20 años, y desde entonces el retorno de la UNAP siempre fue un sueño de la gente que ahora se hará realidad, y resaltó la voluntad política del rector Rodil Tello, de atender el clamor de la provincia. Agradeció también el acercamiento inicial que tuvieron con el ex rector, doctor Heiter Valderrama Freyre.

La autoridad edil recordó una conversación con una madre de familia, quien le expresó su alegría por la buena noticia, argumentando que tiene 4 hijos, 3 de ellos no pudieron estudiar porque no pudo costear el traslado a Iquitos, y ahora el último tendrá la oportunidad de acceder a una carrera profesional universitaria. El pedido de la autoridad edil a la UNAP, fue además de la apertura de las especialidades de educación inicial, educación primaria y educación secundaria, también la apertura del Programa académico de profesionalización de docentes no titulados.

Por su parte el doctor Rodil Tello Espinoza expresó que la UNAP no es una universidad que se centraliza en la ciudad de Iquitos, sino que su campo de acción es toda la Amazonía, por lo tanto, asume el compromiso de llevar educación superior a todos los distritos y provincias, sobre todo al ser una universidad referente y emblemática en el Perú, en ese contexto se pretende fortalecer también la academia en todo el corredor transfronterizo, con la alianza de universidades e instituciones de los hermanos países de Brasil y Colombia, atendiendo la demanda de profesionales en toda la cuenca amazónica, por ello en los próximos días viajará a la triple frontera para reunirse con representantes de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Estado de Amazonas (Brasil), y la Universidad Federal del Amazonas (Brasil), para tratar temas de interés común, así como de investigaciones científicas, con participación de representantes de la Organización Panamericana de la Salud. Uno de los objetivos es lograr que los títulos de los egresados de la UNAP, sean automáticamente validados en los hermanos países amazónicos.

También expresó que en su gestión se potenciará las filiales de Yurimaguas, Caballo Cocha, Datem del Marañón, entre otras, y también se mejorará la calidad académica y científica de todas las facultades de la UNAP, para lograrlo se aprovecharán las alianzas con instituciones nacionales y extranjeras, como se viene haciendo en la mejora del plan curricular en la Facultad de Ciencias Forestales con participación de la Universidad de Oregon, que es un referente en el tema forestal a nivel internacional, y también se viene haciendo alianzas estratégicas con universidades europeas; “La UNAP no puede estar de espaldas a la sociedad, sino que debe responder a la necesidad de dar educación superior de alta calidad” dijo.

Si bien el rector de la UNAP, asumió el compromiso de relanzar la filial de la UNAP en Nauta, pero necesita primero la aprobación de modificatoria de licencia por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU), y luego se deberá desarrollar un estudio de mercado respecto a las carreras profesionales que necesita la provincia, en base a eso se van a evaluar las carreras que se podrían abrir.

El rector también dijo que la UNAP está evaluando atender a los estudiantes de las universidades afectadas por la denegatoria de su licencia de funcionamiento al no cumplir con las condiciones básicas de calidad exigidas por SUNEDU, y cuyas carreras no existen en la UNAP, mediante la modalidad: carreras itinerantes, los cuales tienen un carácter transitorio y excepcional, y están dirigidos solo a los alumnos que no hayan completado sus estudios en carreras “no complejas”; es decir, que no requieren ambientes o acondicionamiento especial, como laboratorios y talleres. Mediante esta modalidad se podría abrir las especialidades de: ingeniería civil, arquitectura, obstetricia, psicología y ciencias de la comunicación.

La implementación de las carreras itinerantes, también se podrían aplicar en las provincias acorde a sus necesidades de profesionales, con la participación como contraparte de las autoridades locales y regionales.