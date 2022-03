Adelantan que iniciarán el cierre total de la explotación petrolera y el cierre de las cuencas.



“Desde la Asociación de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua – AIDECOBAP, alertamos a las organizaciones nacionales e internacionales que el Estado Peruano lejos de atender nuestras justas demandas, ha iniciado la militarización del Lote 95, dejando en claro que no hay capacidad para entender la problemática que nos afecta, ni voluntad política para encontrar soluciones.

Una vez más queda claro que la única respuesta que recibiremos de parte del Estado será la represión y hostigamiento hacia los comuneros que se encuentran ejerciendo su legítimo derecho a la protesta pacífica. A ello hay que agregarle las acciones de hostigamiento que se han venido registrando desde varias semanas atrás, por parte de autoridades locales que buscan dividir a las comunidades y que nos enfrentemos entre nosotros.

Frente a esta situación, hacemos un llamado a las organizaciones regionales, nacionales e internacionales, para que exijan al Estado Peruano que atienda nuestras justas demandas, se deje de lado la persecución judicial y política a nuestros dirigentes y que no se reprima a quienes hoy nos encontramos movilizados.

Las comunidades Kukama del Bajo Puinahua seguimos esperando que se haga justicia por la muerte de tres de nuestros hermanos y por los heridos de los hechos ocurridos en agosto del 2020, por ello no permitiremos que más sangre de nuestro pueblo sea derramada y si ese es el caso, desde la Amazonía levantaremos nuestras voces y seremos quienes encabezamos las medidas de fuerza para exigir la vacancia presidencial.

Hacemos un llamado a todas las federaciones y comunidades afectadas por la actividad petrolera a mantenerse alerta, iniciaremos el cierre total de la explotación petrolera y cierre de las cuencas. Basta de persecución judicial y política” señalan los dirigentes de las comunidades.