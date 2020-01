Alertan a fiscalía sobre falta de anestesiólogos en el hospital regional

El 30 de diciembre le enviaron documento al fiscal de prevención del delito.

El documento fue elevado por el Cuerpo Médico del hospital regional, agregando que en estos instantes los pacientes están en un riesgo potencial al no contar con médicos anestesiólogos. El documento entró al despacho del fiscal Víctor Raúl Humala.

“El Cuerpo Médico del hospital regional a través de documentos adjuntos, expone la limitación existente en la atención de la Sala de Operaciones de parte de anestesiólogos que no pueden completar las horas correspondientes a enero 2020. Solo atención de emergencia, está funcionando una sala de operaciones de las cinco con que cuenta, y un equipo de enfermeras,

El hospital cuenta con 05 salas de operaciones, tres equipos de enfermería (todas las mañanas de lunes a sábado), dos equipos por las tardes (lunes, miércoles y viernes) y a partir de enero, solo con un médico anestesiólogo por turno.

Hasta la fecha, los anestesiólogos lograban cubrir la falencia de especialistas en forma limitada con horas extras, llamadas complementarias, los cuales siguen impagos desde enero 2019.

Al existir falta de médicos anestesiólogos se está exponiendo potencialmente la vida y salud de las personas que requerirían ser intervenidos quirúrgicamente por emergencia, en el rol que adjuntamos no se cuenta con especialista en diez turnos de noche.

Asimismo, es necesario aclarar que no se podrá programar cirugías electivas hasta que se contrate por lo menos 3 anestesiólogos más para cubrir una segunda sala y esto es de conocimiento del director del hospital”, puntualiza el Cuerpo Médico, representado por su presidenta Mery Panduro Gaviria,