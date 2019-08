Alerta sobre la presencia de dragas en la cuenca del río Nanay

Este hecho amenaza a la principal fuente de agua de la ciudad de Iquitos.

La Plataforma de Buena Gobernanza*, pone en conocimiento de las autoridades competentes y en alerta a los pobladores ribereños y de la ciudad de Iquitos, de la presencia de dragas ilegales para la extracción de oro en la cuenca del río Nanay (y sus afluentes como el Pintuyacu). Como es conocido, en este proceso se utiliza mercurio para la obtención del metal, elemento muy tóxico y perjudicial para el ambiente y la salud de los seres vivos, debido a que no solo contamina el agua y el fondo de los ríos, sino también puede llegar a las personas principalmente a través del consumo de los peces, que lo acumulan en su organismo. El río Nanay es la principal fuente de agua de la ciudad de Iquitos, donde habitan aproximadamente 500 mil habitantes, siendo también fuente de consumo directo (mayormente sin tratamiento) de las poblaciones asentadas en sus riberas y proveedor de peces, la fuente de proteína principal para los pobladores amazónicos, así como una fuente potencial de ingresos mediante el bionegocio de la pesca ornamental para muchos pobladores y empresarios. Es importante recordar que la cuenca del río Nanay está protegido por la Ordenanza Regional Nº 006-2003-CR/RL, que declara a la cuenca del río Nanay como ZONA DE EXCLUSIÓN PARA ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN MINERA y para aquellas que alteran la cobertura vegetal.

La presencia de dragas se ha incrementado en los últimos años, como lo reportaron la Administración Local del Agua de Iquitos en el año 2012, la Comisaría de Santa María de Nanay en el 2016 y la Marina de Guerra del Perú el 20 de julio pasado del año en curso, realizando la destrucción de los equipos y materiales utilizados. A pesar de las intervenciones realizadas, el último 03 de agosto en acción conjunta de la Policía de la Comisaría de Santa María de Nanay y la comunidad de Diamante Azul, realizaron la intervención de personas dedicadas a la extracción de oro, que no se habían registrado en la comisaría en mención y haciendo caso omiso al llamado del comité de gestión de la comunidad de Diamante Azul.

La situación actual del Nanay y el probable incremento de las actividades de las dragas puede traer consecuencias similares o mayores a los que se suscitaron a finales de la década del 2000, donde ante su incremento, se tuvo que formar la Comisión Técnica Multisectorial para la Evaluación de los Daños de las Actividades Auríferas en el Río Nanay. Las análisis de mercurio realizadas por dicha comisión, evidenciaron el incremento de mercurio en el agua, en los peces y en las personas (varios de ellos con concentraciones sobre los niveles permitidos). Los datos obtenidos contribuyeron a la publicación de la Ordenanza Regional Nº 006-2003-CR/RL.

Ante esta alarmante situación, solicitamos a las autoridades competentes, a tomar las acciones correspondientes para salvaguardar el ecosistema de la cuenca del río Nanay, por los importantes motivos expuestos y no llegar a los niveles de degradación que ahora son evidentes en la región Madre de Dios.

*La Plataforma de Buena Gobernanza para el Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (PBG-MRSE) de Loreto está conformada por instituciones públicas y privadas con interés y funciones relacionadas con la conservación y recuperación de los ecosistemas: la Autoridad Regional Ambiental (ARA), la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (SERNANP), SEDALORETO, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección Regional de Salud Ambiental (DIRESA),la Municipalidad Provincial de Maynas, Municipalidad Distrital de Alto Nanay, el Comité de Gestión del ACR Alto Nanay Pintuyacu Chambira, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y Naturaleza y Cultura Internacional (NCI).