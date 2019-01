Asegura que habrá celeridad en casos de corrupción

Desde el día martes 2 de enero Aldo Atarama Lonzoy, ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto (CSJL), asumió el cargo de juez superior de la Sala de Apelaciones de la mencionada institución que antes presidía, asegura que habrá impulso y celeridad en todos los casos que lleguen a su despacho y sobre todo no tendrá temor en intervenir en los casos de corrupción.

Al momento de asumir su nuevo cargo, Atarama señaló que lo primero que hará será una completa evaluación sobre la Sala de Apelaciones para saber cómo se encuentra la misma, con lo que cuenta y cuántos casos deben atenderse, para así poder empezar a laborar inmediatamente, “No sabemos cómo está ni qué hay, pero lo primero que haremos será evaluar cómo estamos y cómo es que vamos a trabajar, hay que ver las cosas que tenemos para enfrentar los retos”, indicó Atarama Lonzoy.

Con respecto a los casos de corrupción de funcionarios y demás delitos inculpados a diversas autoridades, refiere que se les dará celeridad en las apelaciones para que sean resueltos prontamente, sin temor a represalias o actos en contra.

“Hay muchísimos casos de corrupción de funcionarios, vamos a dar impuso y celeridad a todos estos para que pasen a instancia final y obtengan sentencia, se dará las garantías que todos necesiten, desde al persecutor de la acción penal hasta a los abogados de la defensa, no tenemos temor a resolver estos casos llamados emblemáticos”, agregó el juez superior. (R. Graicht)