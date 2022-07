Ayer ejecutaron ejemplar acción en torno a lo que vendría sucediendo al interior de Disafilpa.



La presente nota se emite a fin que las personas a las que se mencionará más adelante, puedan ser llamadas por la fiscalía anticorrupción, en este caso por el Dr. Juan Eriberto Ochoa Sotomayor, en el marco de las investigaciones que siguen por el tema de reversión de tierras impulsadas desde Disafilpa.

Esto en el ánimo, ya que la fiscalía cuenta con mejores herramientas de investigación, que aclare si es que tienen algún nexo o vínculo familiar con el director de Disafilpa Urfiles Pérez Pérez o con el abogado de Disafilpa (que también fue detenido ayer) William Rengifo Rodríguez.

Un asunto muy delicado ya que en ciertas épocas hasta se hablaba de presunto tráfico de tierras, por lo que el ex director de agricultura Sergio Donayre y el actual Leo Dan Ríos, deben poner en claro cuál ha sido su participación en cuanto a la metodología de trabajo en Disafilpa.

En otro punto, mencionar que el abogado de Disafilpa William Rengifo Rodríguez, quien permanece ahí desde la gestión del ex gobernador Fernando Meléndez Celis; sería primo del fiscal de crimen organizado Richter Eliseo Rengifo Ramírez.

Quien estaría al tanto de todo lo que ocurre en esa dirección puesto que William le consultaba algunos temas. Sería bueno conocer la versión del fiscal Rengifo Ramírez. “Una especie de interconsulta”, mencionan desde el interior de Disafilpa.

Otro personaje del que también hablan en torno al abogado de Disafilpa William Rengifo Rodríguez (natural de Alto Amazonas), es el consejero elegido por esa provincia Alan Rodríguez Fasanando. ¿Sería oportuno conocer si es que en esa provincia se han ejecutado reversiones de terrenos?

Por otro lado. Averiguando un poco más por el gobierno regional de Loreto, se ha podido conocer que las reversiones proyectadas eran irregulares. Mencionan a la ciudadana Rocío Catacunga, quien recibiría órdenes del gobernador para que se impulsaran las reversiones.

Incluso señalan, punto que también deben investigar, que formaron una comisión ad hoc para las reversiones, cuando para evaluar cada caso está Disafilpa, que es su función natural, no la de una comisión ad hoc.

Luego del operativo ejecutado el día de ayer, con detenciones preliminares de por medio, se espera que el caso no vaya a ser contaminado con la participación de Richter Rengifo. Y que más bien lo citen para que aclare su relación con William, al igual que el consejero Alan Rodríguez, que hace meses que no asiste a una sesión presencial del consejo regional de Loreto. (Luz Marina Herrera Lama).