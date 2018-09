Renunció a su licencia sin goce de haber dada en concejo municipal para que sea candidata a la provincia de Ramón Castilla.

Ayer abruptamente presentó su renuncia a la licencia y no dejó posesionarse en el cargo al teniente alcalde.

De otro lado, un sujeto sacó documentos del área de logística en una mochila y huyó de la oficina de coordinación en Iquitos.

El pasado 9 de junio 2018, la alcaldesa de Pebas, Sonia Ruth Almeida Vásquez, solicitó sus vacaciones, posteriormente venía pidiendo licencias, esto con la posibilidad de continuar cobrando de la entidad edil. Hasta que finalmente tuvo que acatar la licencia sin goce de haber para poder postular como candidata a la municipalidad de Ramón Castilla. Su licencia se iniciaba ayer 6 de setiembre hasta el 7 de octubre, una vez concluido el proceso electoral.

El primer regidor y teniente alcalde de Pebas, Parcis Falcón Babilonia, acatando el mandato del concejo municipal, se apersonó ayer temprano con su personal de confianza y tres policías para asumir de manera tranquila el cargo en la oficina de coordinación de Iquitos, ubicada en calle Independencia 1505-Punchana.

Los trabajadores que ahí laboran al observar el documento con el mandato del concejo municipal para que sea Falcón Babilonia, quien asuma la alcaldía mientras durara la licencia de la alcaldesa, a las 8 de la mañana, le dieron las facilidades del caso. Incluso estaba presente el ex gerente municipal, Julio Correa Ávila, quien se supone ya no laboraba para la municipalidad.

“Cuando estábamos ahí salió un sujeto de la oficina de logística con una mochila negra llena de documentos. No es trabajador municipal, yo lo quise detener e incluso le pedí a los policías que me ayuden a detenerlo y ellos me dijeron que solo estaban ahí para resguardo policial (increíble). Felizmente, todo ha quedado gravado en un video.

La alcaldesa se apersonó a las 3 de la tarde manifestando que estaba renunciando a su licencia sin goce de haber, es decir dejó abruptamente su candidatura a la provincia de Ramón Castilla. Ha presentado una hoja simple de renuncia, y todo eso debería pasar por una sesión del concejo municipal, entonces la alcaldesa podría ser denunciada por usurpación del cargo.

Por todo eso he venido a poner de conocimiento de la procuraduría anticorrupción. Ella me gritó y yo solo le dije que había venido a cumplir con el mandato del concejo municipal por la licencia que ella había pedido, eso no le gustó. Debe haber algo oscuro y un trabajo que no es transparente por eso habrían sacado los documentos, es tremendo lo que pasó ayer”, concluyó el teniente alcalde, quien hoy volverá a la misma hora a la oficina de coordinación.