Alcalde y funcionarios de San Juan Bautista concurrieron a vacunación en la IE No. 60024

Hicieron fila como ciudadanos comunes y corrientes.



Como ciudadanos comunes y corrientes, desde las ocho de la mañana de ayer; José Martín Arévalo Pinedo alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, junto con su esposa Patricia Perea y los funcionarios Jossie Flores, Martín Álvarez y Luis Barreto, concurrieron hasta el local de la Institución Educativa No. 60024 para ser vacunados contra el Covid 19.

En el tiempo de aproximadamente dos horas de realizar la fila, los moradores sanjuaninos se acercaron a dialogar con el burgomaestre e inclusive felicitaron su afabilidad, y al momento de sus ingreso al recinto educativo, recibieron la orientación respectiva de parte de los especialistas de la Dirección Regional de Salud de Loreto con relación a la inoculación, para posteriormente pasar por el examen médico de rigor.

Martín Arévalo al salir del local de vacunación dijo; hemos venido a poner el hombro para la vacunación, con responsabilidad, de esa manera protegernos, proteger a nuestra familia y a la sociedad, es el deseo común de toda la población. Se necesita inmunizar a toda la población y prontamente podamos hacer una vida normal libre de mascarillas. Lo que buscamos es seguir evitando contagios a nuestros familiares, amigos y la sociedad.

Los pobladores deben saber que no es por el nombre de la vacuna, sino, es por la responsabilidad que tenemos para con la sociedad, con nuestra familia que es el núcleo de la sociedad, y podamos erradicar esta enfermedad que está causando daño al mundo entero. Si la vacuna Sinopharm existe es porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aceptado y reúne todas las condiciones para que se pueda usar en el ser humano y, no nos olvidemos que esta vacuna Sinopharm es producida en China y es el país donde nació la pandemia, además ha sido desarrollado con tecnología avanzada, es por eso que invito a la población a vacunarse sin temor porque tiene un noventicuatro al cien por ciento de efectividad, es por eso que es importante que se ponga el hombro, inmunizarnos y proteger a los nuestros .

Sobre las medidas tomadas en la MDSJB para evitar más contagios explicó como institución necesitábamos evitar que el contagio siga creciendo porque había personas infectadas, inclusive el asesor del alcaldía en la fecha ha sido contagiado con el Covid 19 y se encuentra con oxígeno en el Hospital de Essalud. Se han tomado medidas para evitar aglomeraciones en la plaza Quiñonez, por lo que debemos ser responsables con nuestra labor, explicó.