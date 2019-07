Alcalde Sanjurjo muestra preocupación por paralización de obra carretera Quistococha Llanchama

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Maynas, Francisco Sanjurjo, recibió el día de ayer a dirigentes de los diversos pueblos de la carretera Quistococha Llanchama y a los dirigentes estudiantiles de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-UNAP, para escucharlos y saber de propia fuente los inconvenientes que vienen atravesando debido a la paralización de la obra de construcción de la carretera Quistococha Llanchama. Esto debido a los enfrentamientos entre Construcción Civil base San Juan y los constructores de la mencionada carretera.

Se sabe que la base de San Juan de Construcción Civil viene agrediendo y extorsionando a la empresa constructora demandando porcentajes de cupos para su personal, dejando de lado incluso la mano de obra calificada de la empresa y a la mano de obra de los mismos pobladores que desean trabajar en favor de su propia carretera. Es más, amenazan a la empresa también exigiendo el ingreso de su personal sin que haya frente de trabajo ya que recién se están haciendo los puentes que tiene esta carretera.

José Antonio Torres presidente de la comisión pro carretera y dirigentes de Quistococha, Puerto Almendra, Zungarococha, Nina Rumi y de Llanchama, entre otros pueblos, pidieron al alcalde interponer sus buenos oficios ante el Ministerio de Transportes y Pro Vías Descentralizada para que esta importante obra para la ciudad de Iquitos, no se pierda debido a malos dirigentes de Construcción Civil base San Juan, quienes además agreden físicamente a los ingenieros que tienen a su cargo esta obra.

El alcalde, por su parte, les manifestó que hablará con Pro Vías Descentralizada y con el mismo ministro para que esta obra no siga paralizada y que de una vez impongan el principio de autoridad ante malos dirigentes que solo ven sus propios intereses, dejando de lado el interés común de la población que es terminar esta carretera en el plazo establecido para el beneplácito de toda la ciudad.

Con la construcción de estos 11,431 kilómetros de carretera, no solo se estaría beneficiando los miles de pobladores que conectan estos pueblos, sino también a las miles de familias que viven en las cuentas del río Nanay e Itaya. Debemos señalar también que este proyecto no se hubiera logrado sin la decidida participación de los jóvenes estudiantes de la UNAP.

De esta manera se va concretando el sueño del alcalde, de construir para el distrito de San Juan, la Ruta al Sur que convertirá en un lugar turístico a este bello distrito. (MPM)