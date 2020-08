Alcalde Sanjurjo gestionó ante la PCM el Parque Bicentenario

Duela a quien le duela proyecto seguirá hasta su ejecución

Muchas cosas se han dicho en nombre del Parque Bicentenario durante mucho tiempo y nadie hizo nada; sin embargo, hoy que la gestión del alcalde Francisco Sanjurjo consigue tan importante inversión por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, para la ciudad de Iquitos, algunos se rasgan las vestiduras y pretenden entorpecer la construcción de este Parque Bicentenario. Algunos pseudos periodistas y personas interesadas a temas de construcción, levantan su voz de protesta con total mezquindad al desarrollo de nuestra ciudad, mencionando en algunos medios que no permitirán que se construya esta importante obra en el parque zonal conseguido en esta gestión.

Lo que propone el Colegio de Arquitectos de Loreto es la construcción del Parque Metropolitano en áreas del campamento Vargas Guerra y que si se encuentra en el plan de Desarrollo Urbano; sin embargo, estos terrenos corresponden al Ejército Peruano y no entregarán para tal propósito, pese a todas las gestiones realizadas por esta gestión y anteriores gestiones. Es así que la PCM el 08 de enero de este año envía el oficio N° 0000018-2020-PCM-PEB, donde indican la creación de un Parque Bicentenario. Al mismo tiempo, solicitan la elección del terreno (emplazamiento) donde se desarrollaría el proyecto a la municipalidad de Maynas. Enviando la municipalidad la propuesta de construcción en los terrenos del parque zonal, de esta manera la PCM acepta la propuesta.

Aclaramos como institución que la creación del Parque Metropolitano debe darse en nuestra ciudad, pues constituirá un importante desarrollo para Iquitos, y no tiene nada que ver con la construcción del Parque Bicentenario conseguido por la actual gestión. Este parque contará con cinco (05) componentes: Centro Cultural, Centro de Recursos para la Ciudadanía, Biblioteca que se unificará con la actual existente; Plaza Cívica y Parque Ecológico.

Iquitos como ciudad no pierde ninguna oportunidad, al contrario gana una importante obra para beneficio de los ciudadanos. No seamos mezquinos con logros alcanzados por la actual gestión.