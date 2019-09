Alcalde logra 50 millones más para hipermercado

Municipalidad de Belén y Ministerio de la Producción

Donde incluirá Planta de Tratamiento-PTAR para no contaminar el río Itaya

La Municipalidad Distrital de Belén junto a su alcalde, Gerson Lecca, viene trabajando por su distrito y gestionando más obras para el beneficio de todos los pobladores beleninos.

Tomamos el toro por las astas y no paramos en las gestiones acompañado de nuestros dirigentes de la FECAMAVIB, congresistas Jorge Meléndez, Patricia Donayre, Tammy Arimborgo y Juan Carlos Del Águila para que hoy esta obra no paralice y se garantice que el monto destinado originalmente y el grado de avance físico real sea cual estaba programado.

Adicionalmente, se consiguió que el Ministerio de la Producción designe 50 millones de soles, conforme a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto N° 30356, con el objetivo de continuar la ejecución del proyecto de inversión “Mejoramiento del Servicio de Comercialización del Gran Mercado de Belén”, además se incluirá para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR para no contaminar el río Itaya y contribuir con el medio ambiente.

Dichas transferencias financieras se realizarán mediante resolución de titular del pliego, previo informe favorable de la oficina de presupuesto.

Cabe mencionar que este importante proyecto beneficiará a miles de vendedores, además se viene realizando el techado del Gran Mercado de Belén.

Como se recuerda, el burgomaestre muy perseverante, luchó junto a los dirigentes y congresistas para que se dé la continuidad de la obra del hipermercado y se concluya como debe de ser.

De esta manera, la gestión seguirá trabajando por su gente belenina y por el desarrollo del distrito. (MDB)