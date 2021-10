En su intervención durante el I Congreso Descentralizado de Transportes y Seguridad Vial, el alcalde de la provincia de Ucayali, Héctor Soto García, volvió a llamar la atención del gobernador de Loreto y le pidió efectúe inversión adecuada de los fondos del Fideicomiso. “Ni siquiera hay que gestionarlo porque ahí lo tienen, 1,250 millones de soles para ser ejecutados en la gestión de cuatro años. No hay más que decidir, se debe invertir, eso es solo administrarlo bien”, reseñó el alcalde de Contamana.

Se refirió a la necesidad de implementar y mejorar la infraestructura vial en Loreto porque sin conexión no podemos pensar que el turismo puede crecer y la economía se ve claramente afectada debido a lo importante que resulta mejorar la producción agropecuaria, forestal, piscícola, turística y de otras disciplinas económicas.

La priorización de la inversión con fondos del fideicomiso debe ser determinante para los pueblos de la región. Una correcta inversión ayuda al crecimiento y desarrollo de las provincias de Loreto. “El centralismo iquiteño deja a un lado las aspiraciones de los demás pueblos que esperan obras de infraestructura que resuelva tantos problemas que son vistos de otra manera desde el interior de Loreto. Hay mucha frustración en nuestra región” comentó Soto García.

“No me quejaré del centralismo limeño, no diré que me han dejado sin inversión. Eso no está bien, pero teniendo dinero del fideicomiso debió hacer patria ejecutando obras, y no lo hizo” comentó la autoridad municipal.

El alcalde de Contamana que encabeza la directiva de la Asociación de Alcaldes de Loreto, reclamó mayor atención del Gobierno Regional para resolver los pedidos de inversión por parte de las municipalidades. “Desde el inicio de mi gestión el 2019, presenté un expediente técnico para la construcción de una carretera porque se debe integrar a los pueblos asentados en las riberas del lago Chía Tipishca, y hasta ahora, nada”, comentó.

Esa carretera forma parte del propósito de mejorar los servicios turísticos en la zona, ampliando la infraestructura vial tan necesaria en todo Loreto y con esto fortaleciendo el trabajo de los agricultores y de otros conductores de proyectos productivos tan necesarios que permitirán “a Loreto dejar de ser una región consumidora para demostrar que es capaz de crecer como una región que produzca y mejore sus condiciones económicas”, insistió el alcalde de la provincia de Ucayali.

Durante el desarrollo del Congreso, donde estuvo presente el Ministro de Transportes y Comunicaciones, se hizo entrega de requerimientos para la financiación de los estudios del expediente técnico y posterior ejecución del camino vecinal Canaán de Cachiyacu, Betania y Contamana. Además de un pedido para la instalación de 8 puentes modulares para fortalecer la red vial de su provincia.